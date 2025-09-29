El restaurante de Castelldefels donde se sirve la mejor tapa de Cataluña

Daniel Brito 29 SEP 2025 - 10:00h.

En España no hay nada que nos guste más que una tapa que nos abra el apetito o que nos permita probar más de una opción hasta llenar bien nuestro estómago. Tapas hay muchas, desde el típico pincho de tortilla hasta unas buenas patatas bravas, pero los restaurantes, sabiendo que somos un país donde el tapeo es algo fundamental, no dejan de innovar en sus creaciones, y en el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas de la Ciudad de Valladolid se elige la mejor, aunque en los últimos días, durante la semifinal, ya se ha seleccionado la Mejor Tapa de Cataluña en 2025.

Así, la mejor tapa de Cataluña se queda en Castelldefels, en la preparada por el restaurante Casa Víctor (Carrer de l’Onze de Setembre, 7, Castelldefels) y que firma su chef Carles Soriano. La receta que logró conquistar el paladar de los jueces fue un katsu sando de cuello de cordero al curry que, si bien no tiene nada que ver con lo más tradicional de nuestra cocina, ha conseguido convencer con su sabor para ser la mejor tapa de la región.

Así se hace su tapa

Soriano, formado en la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona, creó su propuesta con un cuello de cordero cocinado a baja temperatura con especias, bien deshuesado y que moldea en forma de lingote para después rebozarlo con panko.

Ese cordero luego se sirve con un pan de molde hojaldrado acompañado de una salsa reducida de los propios jugos del cordero y una salsa de coco que consigue aportarle un punto más de frescura. De esta manera, el chef consigue fusionar la cocina japonesa con la catalana para crear una tapa que ahora luchará por ganar en la final del concurso que se celebrará los días 10, 11 y 12 de noviembre en Valladolid con 45 tapas finalistas.

Casa Víctor, especializado en tapas

Casa Víctor lleva desde 2022 posicionando como un lugar de referencia gastronómica en la zona con sus tapas, con un concepto que no deja de lado las recetas de siempre, pero siempre pensando en el compartir.

Ya el año pasado lograron el tercer lugar en el certamen en el que vuelven a luchar por ganar, ahora con un mayor conocimiento y con ganas de superación. Víctor Martí, propietario sostiene que en la primera participación pecaron de novatos con su meloso de carrilleras angus con kimchi sobre arroz de sushi crujiente y queso comté, aunque fue todo “un orgullo” lo que consiguieron.