Jesús Rojas 19 JUN 2025 - 08:00h.

Te traemos las 12 tapas que no te puedes perder en el 'Día Mundial de la Tapa', ni ningún otro día del año

Ninguna de ellas es gratis, pero el precio está más que justificado en todos los casos

Según la RAE, una tapa es una “pequeña porción de alimento que se sirve como acompañamiento de una bebida". Podría entenderse por esta definición que los conceptos de tapa y gratuidad son inseparables, aunque todos sabemos que esto es algo que cambia notablemente dependiendo de muchos factores. Porque si bien hace unas décadas era más o menos habitual que te sorprendieran en los bares con atractivos platillos que no habías pedido y que te levantaban el ánimo, esa costumbre —muy a nuestro pesar— parece estar últimamente en desuso. Lo que no quita que siga habiendo locales en Madrid que reivindican la tapa como forma de vida. Es algo que, afortunadamente sigue ocurriendo en barrios como los de Ibiza o Retiro, donde te encuentras tabernas castizas como El Capricho, La Montería o Hasta Los Andares, además de restaurantes imperdibles como Pazo Coruña, donde hoy siguen agasajando a sus clientes con tapas de lo más variadas que saben de antemano que van a caer con cada caña o vino que pidan.

Pero sí, los tiempos han cambiado, y hoy en día el concepto de tapa es extensible a aquellas pequeñas raciones, pintxos o montados que figuran en las cartas de los establecimientos, con un precio que suele rondar los 6 euros y que, por norma general, se pueden disfrutar tanto en barra como en mesa. Y de entre todas las tapas maravillosas que puedes encontrar ahora mismo en una ciudad como Madrid, hemos seleccionado aquellas que hacen que volvamos una y otra vez a estos espacios que esperemos nos sigan acompañando durante muchos años más.

'Huevo gildero' de Fisgón

Lo que ofrecen Néstor y Charlie en este nuevo restaurante de la zona Bernabéu es una reinterpretación de dos clásicos de la cocina española: los huevos rellenos y la gilda. Algo que no debería sorprenderte porque en Fisgón hacen precisamente eso desde su apertura, rescatar recetas que se están perdiendo y poner en valor sabores que cada vez son más difíciles de encontrar. El suyo es un huevo relleno con mucha personalidad que se desmarca del resto, que lleva boquerón en vinagre bien picadito, mayonesa de atún en aceite, láminas de piparra y anchoa de Santoña 000. Te resultará muy difícil tomar solo uno sabiendo que está la opción de pedir la ración.

C/ Edgar Neville, 39

'Tosta de ensaladilla rusa' de Cornamusa Cibeles

El de Cormanusa Cibeles es un tapeo con sello propio. En la sexta planta del emblemático Palacio de Cibeles te esperan unos platillos a modo de aperitivo que van actualizando convenientemente. Aunque cuesta quedarse con solo una de las opciones que se incluyen dentro de la carta de primavera-verano, nos vamos a decidir por la 'Tosta de ensaladilla rusa súper cremosa y salazones'. Es una forma diferente de degustar esta receta tradicional que convence a todos los seguidores de los chefs Manuel Berganza y Jesús Almagro. Como alternativas te proponemos, además de las croquetas de jamón ibérico, su 'Buñuelo de bacalao con pimiento rojo' y el 'Brioche tostado, crema de sobrasada y limón curado'.

Plaza de Cibeles, 1

'Pincho de tortilla' de Café Comercial

Ya sabemos que hay muchos pinchos de tortilla maravillosos en Madrid, pero creemos que se ha hablado poco del que despacha el chef Carlos Moreno en este templo del tapeo con más de 135 años de historia a sus espaldas. Ya sabrás que Café Comercial es un punto de encuentro entre generaciones que no perdonan el momento de ir a tomar un buen aperitivo en plena capital. Y aunque te recomendamos disfrutar de su tortilla de patata, también te aconsejamos no perderte bocados tan deliciosos como las inconfundibles bravas con alioli de madroño, la ensaladilla clásica o el clásico mejillón tigre, entre otros. No se nos ocurre mejor plan con vistas a la Glorieta de Bilbao, la verdad.

Glorieta de Bilbao, 7

'Brioche de calamares' de Barra Alta

¡Qué bien se le dan los entrepanes al chef Daniel Roca! Es algo que están comprobando estos días los que están yendo a probar su irresistible hamburguesita de cordero dentro de La Ruta del Paquito 2025, pero sobre todo los que ya se consideran incondicionales del concepto de Barra Alta. En su local de Madrid hay una tapa que lleva en carta desde el principio, así que te puedes imaginar por qué no se plantea sacarla de ella. Se trata de una versión del bocadillo de calamares que está muy por encima de la mayoría de los que puedes probar en la ciudad. Utiliza brioche de mantequilla y chipirones, que están súper tiernos, y los acompaña de roast pork, salsa de tinta ligeramente picante y wakame. ¡Un vicio!

C/ Lagasca, 19

'Huevos mimosa' de Casa de Comidas

Si has pasado recientemente por el NH Collection Madrid Eurobuilding ya sabrás que en Casa de Comidas el chef Rafa Zafra reivindica las raíces culinarias y culturales españolas a través de la cocina y las recetas de siempre. Y dentro de esa especie de oda al producto de temporada y los sabores de la memoria culinaria encontramos estos huevos mimosa con mayonesa, mostaza, pimienta y cebollino. Un platillo tan fresco como sabroso del que puedes disfrutar tanto en formato ración individual como en ración. Y otra tapa que merece todo tu cariño es la ensaladilla rusa con ventresca de atún y piparra del norte, pero esa la puedes dejar para una segunda visita, que la habrá.

C/ Padre Damián, 23

'Buñuelo de bacalao' de Treze

Que en Treze, y en el vecino Terzio, se come de maravilla es algo que ya se sabe. Lo que muchos no saben es que hay vida mucho más allá de sus platos de caza en temporada. Siempre es una gozada dejarse caer por la zona de la barra, que suele estar bastante concurrida, para deleitarse con bocados como este buñuelo de bacalao con alioli que está disponible en media ración y es tan delicado como adictivo. Es la pareja de baile perfecta para uno de los muchos vinos generosos que encontrarás en su bodega. Tampoco deberías dejar de hincarle el diente a sus codiciados torreznos o a ese reñido duelo de ensaladillas rusas bautizado 'Elena vs Saúl'.

C/ General Pardiñas, 34

'Tosta de gamba roja' de Varra Fina

Desde que Varra (el comedor de planta superior) y Varra Fina (la zona de barra y mesas altas de abajo) llegaron a nuestras vidas, hay muchos madrileños que están deseando que llegue la hora del aperitivo para darse un festín en este templo del producto regentado por los chefs Joaquín Serrano y Jorge Velasco. Da igual si el plan es darse un homenaje sin tener que mirar el reloj o picar algo rápido antes de volver a la oficina, en tu comanda no pude faltar la 'Tosta de gamba roja de Palamós con mantequilla semisalada'. Haznos caso, el punto salado de la mantequilla con el leve dulzor de la gamba crean un contraste que engancha. Quedas avisado.

C/ Hermosilla, 7

'Croquetas' de Café Barbieri

Estaría feo que, siendo uno de los grandes reclamos de la ruta de la tapa que recorre estos días el barrio de Lavapiés (hasta el 22 de junio), nosotros te recomendáramos otra tapa que no fueran las croquetas de pesto y parmesano, de jamón o de carabinero. Su dominio de la bechamel y la fritura es uno de los principales motivos por los que este bastión —fundado en 1902— sigue siendo uno de los lugares a tener muy en cuenta en la zona. Elijas la variedad que elijas, acompáñalas de una cerveza bien tirada. ¡Y no te olvides de dejar hueco para el postre! O, mejor aún, para uno de sus ya famosos cócteles. Buon appetito!

C/ Ave María, 45

'Tosta de boquerón y papada Joselito' de Alto Bardero

La dupla formada por León Bonasso y Pablo Paternostro alcanzó la fama por esa tortilla de patata que ha sido elogiada hasta la saciedad, pero existen otros muchos motivos para acercarse a esta dirección de La Latina que te brinda la oportunidad de devorar una carta que combina sabores de aquí y de allá. El que te traemos hoy, que otorga todo el protagonismo al boquerón y a la excelente papada de Joselito, es muy de aquí. Es uno de esos bocados disfrutones de los que nunca te cansas, sobre todo porque es la excusa perfecta para quedar con los amigos y disfrutar del ambiente distendido de este espacio que ha sido reconocido recientemente con un Solete Repsol. ¡Ojo también a su oferta de vinos!

Plaza de Puerta de Moros, 4

'Mollete de Oreja Brava' de La Raquetista

Olvídate 'El Padrino', 'Los juegos del hambre' o 'El señor de los anillos'. A partir de ahora esta será tu trilogía favorita del mundo mundial. Este invento del chef Javier Aparicio consiste en —redoble de tambores— un huevo relleno, un torrezno y una gilda. Pero no hablamos de unos aperitivos cualquiera, sino de los que muchos vecinos del barrio de Retiro y de Lista tienen grabados a fuego en la retina. Las tres elaboraciones están a un nivel altísimo, y esto unido a un precio súper competitivo (si tenemos en cuenta el servicio, el local y el producto que manejan) hacen que nadie se lo piense dos veces cuando se le plantea la posibilidad en cualquiera de sus dos locales en la capital.

C/ Doctor Castelo, 19 y C/ Juan Bravo, 41

'Pincho de tortilla con callos' de La Taberna de La Ancha

Los que conocen bien la trayectoria del Grupo La Ancha saben bien del idilio del chef Nino Redruello con el apasionante mundo de las tortillas. Así que no se sorprenderán al saber que, de su aventura en el Mercado de San Antón, nos hayamos quedado con uno de sus historiados pinchos de tortilla. De entre todos los que encuentras en la carta de la taberna (hay un total de 10 referencias), nos hemos decidido por el 'Pincho de tortilla con súper callos a la madrileña'. Con ese nombre difícil no darle una oportunidad, sobre todo porque pocas combinaciones son capaces de superar la que nos ocupa: la jugosidad del huevo y de la patata mezclada con la untuosidad y potencia de sabor de esa salsa... ¡La piden incluso los no aficionados a la casquería!

C/ Augusto Figueroa, 24

'Gildas' de Virrey

Lo de ponerlo en plural es porque este clásico pintxo vasco aquí se presenta en dos formatos: clásico y XXL. Ambas opciones son más que recomendables, que te decantes por una u otra ya dependerá de si quieres picar otras de las elaboraciones que proponen en su barra o no. La gilda XXL la preparan con el mejor producto del mar: boquerón, anchoa, sashimi de atún y de bacalao. Es uno de los platos favoritos de quienes frecuentan la barra de la casa del chef Carlos Fernández-Miranda. En la que por cierto también puedes gozar con todo tipo de mariscos, desde bígaros asturianos a gamba roja o zamburiñas gallegas. Además de, cómo no, su ensaladilla rusa con ventresca de bonito en conserva o las croquetas de jamón ibérico y huevo duro.

C/ Zurbarán, 8