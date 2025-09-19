Cinco recetas diferentes, ricas y saludables para triunfar en la hora del aperitivo

Daniel Brito 19 SEP 2025 - 09:50h.

Sin gluten, vegetarianas o saludables: te damos algunos aperitivos riquísimos y fáciles de hacer para abrir estómago

Cómo hacer la tramposina, el aperitivo fácil de María Pombo incluso para los que no saben cocinar

Si hay algo característico de la gastronomía española es la hora del aperitivo, el momento de descanso en el que tomarse algo fresco, desde un refresco hasta una cervecita o un vermú, acompañado de algo de comer con lo que matar el gusanillo antes de la comida. Y como buena costumbre española, cada 19 de septiembre se celebra el Día Mundial del Aperitivo y lo celebramos contándote cinco recetas diferentes y buenísimas para innovar en tu hora favorita más allá de las patatas fritas, una tabla de quesos o las gildas.

Pan con sabor a pizza

La primera opción es un pan con sabor a pizza riquísimo y fácil de hacer y que una vez servido no durará demasiado tiempo porque, persona que lo pruebe, persona que no podrá resistirse a seguir picoteando. ¿Quieres saber cómo hacer este pan con sabor a pizza? En el vídeo Saúl Craviotto nos explica el paso a paso para que sea todo un éxito.

Nidos de calabacín, zanahoria y patata

Si quieres poner sobre la mesa algo rico y saludable, no puedes perderte esta receta de nidos de calabacín con otras verduras que, con el toque de queso fundido van a ser la perdición de cualquiera que los pruebe. Una receta de lo más fácil que tendrás lista en menos de una hora y que Annappleaday nos enseña a hacer en el vídeo.

Croquetas sin gluten

¿A quién no le gusta una buena croqueta a la hora del aperitivo (o a la que sea)? Y más si son como las que nos muestra Lu sin gluten en el vídeo: sin gluten, pero igual de buenas, crujientes, jugosas y sabrosas. En el vídeo nos enseña qué productos utiliza para no usar gluten y, en este caso las hace de pollo, aunque se pueden hacer del sabor que más te guste para abrir el apetito.

Vegan bang bang

Si lo que quieres es picotear algo vegetariano que esté buenísimo y bien crujiente, una exquisita vegan bang bang va a ser tu opción favorita. Una coliflor muy crujiente que vas a poder mojar en una salsa casera para chuparse los dedos que se convertirá en tu aperitivo saludable favorito. Vicky Calleja te enseña cómo hacerlo en el vídeo.

Nuggets de pollo caseros

Y para terminar un clásico de siempre, pero casero. Unos nuggets de pollo riquísimos y que quedan bien crujientes que Annappleaday nos enseña a hacer en el vídeo y que no tienen nada que envidiar a los que te sirven en el bar. Es más, van a estar mucho más buenos, sobre todo si sigues sus consejos del vídeo.