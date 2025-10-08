Daniel Brito 08 OCT 2025 - 10:30h.

El pastelero Toni Vera de Mervier Canal es el creador del croissant de mantequilla que ha ganado por cuarta vez el premio al mejor de España

No es la primera y puede que no sea la última vez. Una pastelería de Barcelona ha conseguido hacer por cuarta vez, aunque no consecutiva, el mejor croissant de mantequilla de España, ganando la XVIII edición del concurso ‘Mejor Croissant Artesano de Mantequilla de España 2025’ que organiza el Gremio de Pastelería de Barcelona cada año desde 2007. Y el mejor se hace en la pastelería Mervier Canal de Barcelona (calle de Calvet 15 y calle de Muntaner 566).

Mervier Canal es un obrador que lleva en activo desde 1970 que no es la primera vez que saborea el éxito con su croissant de mantequilla, ganando el premio a mejor de España también en 2016, 2019 y 2022, por lo que esta es la cuarta ocasión en la que consiguen el galardón, incluso el año pasado se llevaron el primer premio a mejor panetone de España.

Sin duda esta pastelería es una de las más famosas de la ciudad condal, donde la artesanía es clave en sus elaboraciones, aunque siempre con una mirada vanguardista para seguir innovando en sus creaciones.

Su pastelero Toni Vera es el artífice del mejor croissant de mantequilla, que en su pastelería cuesta 2’20 euros por cada unidad, una creación que la organización del certamen ha destacado “por su textura, su sabor y una elaboración impecable” entre las 60 pastelerías de toda España que han participado este año en el concurso.

“Este nuevo reconocimiento al Mejor Croissant Artesanal de Mantequilla de España es también un homenaje a una forma de hacer que nos acompaña desde hace más de medio siglo. Una forma de entender la profesión que valora la consistencia, el respeto por el producto y el amor por la tradición”, han dicho desde la pastelería a través de sus redes sociales para agradecer el premio al croissant que hornean en su obrador.

El jurado de altura que ha elegido a Mervier Canal como la pastelería que hace el mejor croissant de mantequilla de España 2025 ha estado formado por el maestro artesano de Pan y Cacao de Madrid Miguel Moreno; Jon García de Jon Cake; el pastelero Andreu Sayó, ganador de este certamen el año pasado con la pastelería Brunells; el chef Jordi Vilà de Alkimia; Artur Martínez de Aürt; y Oriol Castro de Disfrutar. Los criterios para la elección han sido diferentes, desde el sabor, hasta el color, el hojaldrado o el alveolado de su interior.