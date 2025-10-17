El restaurante de Córdoba donde sirven huevos de avestruz de casi 2 kilos

Daniel Brito 17 OCT 2025 - 13:35h.

En este restaurante cordobés el ingrediente estrella de sus platos no es otro los huevos de avestruz

Cuando salimos de nuestra ciudad o pueblo siempre buscamos sitios para comer diferentes, que nos muestren la gastronomía del lugar y que nos permitan conocer nuevos sabores, texturas o platos. Y eso ocurre dentro también dentro de España, donde cada zona tiene sus propias características gastronómicas. En el caso de hoy, nos vamos hasta el sur, concretamente hasta la ciudad de Córdoba, donde hay un restaurante que se caracteriza por los huevos que les añade a sus platos.

El restaurante El Monacillo (Avenida Agrupación Córdoba, 19. Nave 6A) tiene una seña de identidad en sus platos: los huevos de avestruz de casi dos kilos que añade a sus platos. Solo por su tamaño ya te puedes imaginar como van a ser, además de que te ayudarán a salir de su comedor con el estómago bien lleno. Con raciones de lo más abundantes, El Monacillo es ideal para cualquier reunión familiar o entre amigos.

El huevo de avestruz, su ingrediente estrella

Los huevos de avestruz de El Monacillo se sirven fritos en sartenes acompañados de otros ingredientes como las patatas, los pimientos, la morcilla, el jamón ibérico o el chorizo, destacando especialmente su yema gigante de un amarillo intenso al que dan ganas de sacar el pan y mojar.

Se trata siempre de platos que están pensados para compartir entre varios comensales debido a que son raciones bastante generosas que suelen tener un precio de unos 40 euros, por lo que de ser cuatro comensales saldría a 10 euros por persona. Al final se trata de platos que terminan pesando más de tres kilos y de lo más contundentes.

Además de estas cazuelas especiales con huevo de avestruz, en El Monacillo también se sirven otros platos tradicionales de la gastronomía andaluza y cordobesa, como el salmorejo, los populares flamenquines, diferentes carnes ibéricas e incluso platos con otros tipos de huevos, como los de codorniz.

Las propiedades del huevo de avestruz

El huevo de avestruz es el huevo más grande que existe entre las aves y, pese a lo contrario a lo que se suele pensar, tiene menos nivel de colesterol y de grasas que los de gallina, además de ser rico en proteínas de alta calidad y tener un gran nivel de diferentes vitaminas, como la A o del grupo B, o minerales como el calcio o el hierro. En cuanto a su sabor, tiene una textura esponjosa y en boca resulta suave.