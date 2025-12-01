Daniel Brito 01 DIC 2025 - 10:05h.

Más de 300 establecimientos de toda España se unen a la lista de los Soletes Repsol para disfrutar de una buena comida o un dulce durante las Navidades

Pet friendly: los 270 Soletes de España donde comer rico, asequible y con tu perro

Con la llegada de diciembre y el alumbrado ya prendido en toda España, la Navidad ya es más que oficial, por lo que lo más probable es que tengas más de una comida y cena ya casi prevista con familiares o grupos de amigos. ¿El dilema? Dónde ir a comer. Pero si lo que quieres es buena calidad-precio, la Guía Repsol aprovecha la llegada de la Navidad para presentar sus nuevos Soletes, pensados para celebrar estas fiestas en la mejor compañía, desde una cena entre amigos hasta dónde comprar los mejores roscones.

Desde su puesta en marcha en 2021, ya son más de 5.000 los locales españoles que lucen su Solete, a los que se acaban de unir más de 300 en la presentación de la Guía Repsol en Granada, donde destacan los 26 conventos a los que se les ha valorado sus dulces artesanos elaborados en sus obradores.

“A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos”, explica María Ritter, directora de Guía Repsol.

Restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo, los bares con un ambiente que se vuelve más especial los días clave y los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños protagonizan este listado de más de 300 establecimientos.

Monasterios con Solete

La distinción a congregaciones religiosas es la gran novedad de esta entrega de Soletes. Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia. Las clarisas de Llerena (Badajoz), las hermanas del Monasterio de las Comendadoras de Santiago en Granada o las religiosas del convento cisterciense de Teror en Las Palmas figuran entre los 26 monasterios premiados repartidos por toda España.

El toque dulce

Estamos en la época más dulce del año así que las pastelerías, chocolaterías y confiterías tienen en esta edición su momento de gloria. Además de premiados roscones como el de ‘Boske Bakery’, en el municipio madrileño de Torrelodones, y turrones infalibles como los de ‘Iturbe’ en Logroño o ‘Gorrotxategi’ en Tolosa, los Soletes desvelan a qué sabe la Navidad en cada rincón del país. Los empanadicos de calabaza de ‘Ferrando’ en Siétamo (Huesca), los barquillos para acompañar el cava de ‘Galindo’ en Palma de Mallorca, o el Convento de San Clemente de Toledo donde, según cuentan, se hizo mazapán por primera vez allá por el siglo XIII.

Los mejores lugares para comer y cenar

Los que buscan juntarse para la comida anual tendrán dónde elegir. Desde una champanería de barrio como ‘El Ángelus’ en Cádiz a la sidrería ‘El Polesu’ en Cangas de Onís o el asador ‘San Lorenzo’ en Burgos, propuestas que figuran entre el centenar de restaurantes que estrenan distinción este diciembre. La ‘Cervecería Alonso’ en el madrileño barrio de Prosperidad o el ‘Mítico Bar’ en Granada, son de esos sitios en los que la gente desborda el espacio y toma la calle durante el aperitivo de Nochebuena o Nochevieja.

Para los homenajes en grupo destacan lugares donde las copas navideñas adquieren más brillo, como las vinotecas ‘Beat Wines’ en Tomelloso (Ciudad Real) o ‘Almacén Wine Bar’ en Donostia (Gipuzkoa). Y para las reuniones en casa se han identificado establecimientos con platos para recoger y producto para llevar: ‘Montal’ en Zaragoza, ‘Ultramarinos Pope’ en Valencia o ‘Aspic Home’ en Barcelona.

Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano. Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con la pegatina amarilla: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.

El listado de los nuevos Soletes Repsol