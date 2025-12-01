Los nuevos restaurantes con Solete: la mejor calidad-precio para disfrutar de una comida con amigos
Más de 300 establecimientos de toda España se unen a la lista de los Soletes Repsol para disfrutar de una buena comida o un dulce durante las Navidades
Pet friendly: los 270 Soletes de España donde comer rico, asequible y con tu perro
Con la llegada de diciembre y el alumbrado ya prendido en toda España, la Navidad ya es más que oficial, por lo que lo más probable es que tengas más de una comida y cena ya casi prevista con familiares o grupos de amigos. ¿El dilema? Dónde ir a comer. Pero si lo que quieres es buena calidad-precio, la Guía Repsol aprovecha la llegada de la Navidad para presentar sus nuevos Soletes, pensados para celebrar estas fiestas en la mejor compañía, desde una cena entre amigos hasta dónde comprar los mejores roscones.
Desde su puesta en marcha en 2021, ya son más de 5.000 los locales españoles que lucen su Solete, a los que se acaban de unir más de 300 en la presentación de la Guía Repsol en Granada, donde destacan los 26 conventos a los que se les ha valorado sus dulces artesanos elaborados en sus obradores.
“A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos”, explica María Ritter, directora de Guía Repsol.
Restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo, los bares con un ambiente que se vuelve más especial los días clave y los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños protagonizan este listado de más de 300 establecimientos.
Monasterios con Solete
La distinción a congregaciones religiosas es la gran novedad de esta entrega de Soletes. Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia. Las clarisas de Llerena (Badajoz), las hermanas del Monasterio de las Comendadoras de Santiago en Granada o las religiosas del convento cisterciense de Teror en Las Palmas figuran entre los 26 monasterios premiados repartidos por toda España.
El toque dulce
Estamos en la época más dulce del año así que las pastelerías, chocolaterías y confiterías tienen en esta edición su momento de gloria. Además de premiados roscones como el de ‘Boske Bakery’, en el municipio madrileño de Torrelodones, y turrones infalibles como los de ‘Iturbe’ en Logroño o ‘Gorrotxategi’ en Tolosa, los Soletes desvelan a qué sabe la Navidad en cada rincón del país. Los empanadicos de calabaza de ‘Ferrando’ en Siétamo (Huesca), los barquillos para acompañar el cava de ‘Galindo’ en Palma de Mallorca, o el Convento de San Clemente de Toledo donde, según cuentan, se hizo mazapán por primera vez allá por el siglo XIII.
Los mejores lugares para comer y cenar
Los que buscan juntarse para la comida anual tendrán dónde elegir. Desde una champanería de barrio como ‘El Ángelus’ en Cádiz a la sidrería ‘El Polesu’ en Cangas de Onís o el asador ‘San Lorenzo’ en Burgos, propuestas que figuran entre el centenar de restaurantes que estrenan distinción este diciembre. La ‘Cervecería Alonso’ en el madrileño barrio de Prosperidad o el ‘Mítico Bar’ en Granada, son de esos sitios en los que la gente desborda el espacio y toma la calle durante el aperitivo de Nochebuena o Nochevieja.
Para los homenajes en grupo destacan lugares donde las copas navideñas adquieren más brillo, como las vinotecas ‘Beat Wines’ en Tomelloso (Ciudad Real) o ‘Almacén Wine Bar’ en Donostia (Gipuzkoa). Y para las reuniones en casa se han identificado establecimientos con platos para recoger y producto para llevar: ‘Montal’ en Zaragoza, ‘Ultramarinos Pope’ en Valencia o ‘Aspic Home’ en Barcelona.
Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano. Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con la pegatina amarilla: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.
El listado de los nuevos Soletes Repsol
- Adelaida - Torrevieja (Alacant/Alicante)
- Tasca Eulalia - Dénia (Alacant/Alicante)
- La Trova - Altea (Alacant/Alicante)
- Morrūa - Alicante/Alacant (Alacant/Alicante)
- Forn Mariu - Ibi (Alacant/Alicante)
- Crujiente - Redován (Alacant/Alicante)
- El Gato Blanco - El Campello (Alacant/Alicante)
- Diego de Toro -La Roda (Albacete)
- Chinchilla - Albacete (Albacete)
- Eñe by Cañitas - Albacete (Albacete)
- La Nueva Estrella - Albacete (Albacete)
- Sueños del Este - Albacete (Albacete)
- Elin - Almansa (Albacete)
- Asador Concepción - Albacete (Albacete)
- Santa Rita - Almería (Almería)
- Almería - Enix (Almería)
- Especialidades Campo - Fondón (Almería)
- Las Delicias - Aguadulce (Almería)
- Casa Puga - Almería (Almería)
- Bako Pastry - Huércal de Almería (Almería)
- Larmonía - Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
- Biazteri - Laguardia (Araba/Álava)
- Dolar Gastrobar - Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
- Sosoaga - Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
- Guria - Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
- La Gloria - Mieres (Asturias)
- El Polesu - Cangas de Onís (Asturias)
- La Caja del Pandora - Avilés (Asturias)
- Restrepo - Grandas de Salime (Asturias)
- Exencia - Langreo (Asturias)
- Verde Menta - Villaviciosa (Asturias)
- Inferno - Gijón (Asturias)
- The Pantry by Éleonore - Salinas (Asturias)
- Casa Chema - Oviedo (Asturias)
- El Tostado - Ávila (Ávila)
- Casa Cebreros - Cebreros (Ávila)
- Asomadilla - Pedro Bernardo (Ávila)
- La Querencia - Villanueva de Ávila (Ávila)
- Casa Felipe - Arévalo (Ávila)
- Taberna de los Verdugo - Ávila (Ávila)
- Convento de Santa Clara - Llerena (Badajoz)
- La Tahona - Alconchel (Badajoz)
- Neo Dadá - Badajoz (Badajoz)
- Mentidero - Badajoz (Badajoz)
- Asador Donoso - La Haba (Badajoz)
- Forn Can Felip - Selva (Balears/Islas Baleares)
- Sant Francesc - Inca (Balears/Islas Baleares)
- Cas Costas - Sant Josep de Sa Talaia (Balears/Islas Baleares)
- Ciento80 - Eivissa/Ibiza (Balears/Islas Baleares)
- Celler Can Pere - Santa Eulària des Riu (Balears/Islas Baleares)
- La Sang - Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares)
- Forn i Pastisseria Reina María Cristina - Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares)
- Sandra - Maó-Mahón (Balears/Islas Baleares)
- Quina Creu - Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares)
- Lluis Pérez Pastisser - Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares)
- Convento de Santa Magdalena - Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares)
- Barquillos Galindo - Palma de Mallorca (Balears/Islas Baleares)
- Bella Napoli - Eivissa/Ibiza (Balears/Islas Baleares)
- Desportiu - Esporles (Balears/Islas Baleares)
- Mervier Canal - Barcelona (Barcelona)
- Xarcuteria la Pineda - Barcelona (Barcelona)
- 22:22 Cultura dulce - Barcelona (Barcelona)
- Aspic Home - Barcelona (Barcelona)
- Xurrería Trebol - Barcelona (Barcelona)
- Convento de Santa María de Jerusalén - Barcelona (Barcelona)
- La Campana - Barcelona (Barcelona)
- L'Atelier - Barcelona (Barcelona)
- Pessic pastisseria - La Garriga (Barcelona)
- Museo del Chocolate - Barcelona (Barcelona)
- Suiza - Bilbao (Bizkaia/Vizcaya)
- Iváñez - Bilbao (Bizkaia/Vizcaya)
- Tate - Markina-Xemein (Bizkaia/Vizcaya)
- Monasterio de Nuestra Señora del Pilar - Bilbao (Bizkaia/Vizcaya)
- Willows - Getxo (Bizkaia/Vizcaya)
- Bar Txomin - Mungia (Bizkaia/Vizcaya)
- Asador San Lorenzo - Burgos (Burgos)
- Iesu Communio - Aranda de Duero (Burgos)
- Pinillos - Burgos (Burgos)
- Casa Azofra - Burgos (Burgos)
- La Vieja - Cáceres (Cáceres)
- La Bodega de Pérez - Montánchez (Cáceres)
- Churros Factory - Cáceres (Cáceres)
- Convento de Nuestra Señora de la Salud - Garrovillas de Alconétar (Cáceres)
- Convento de San Pablo - Cáceres (Cáceres)
- La Parrilla - Plasencia (Cáceres)
- La Casuca - Plasencia (Cáceres)
- Monasterio De San Cristóbal y Santa Rita - Medina-Sidonia (Cádiz)
- El Ángelus - Cádiz (Cádiz)
- La Guapa - Cádiz (Cádiz)
- La Tarifeña - Tarifa (Cádiz)
- Sobrina de las Trejas - Medina-Sidonia (Cádiz)
- La Cremita - Chiclana de la Frontera (Cádiz)
- La Rosa de Oro - Jerez de la Frontera (Cádiz)
- La Rondeña - Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
- Las Hijas de Pedro - Cabezón de la Sal (Cantabria)
- Repostería Fina Santa Clara - Villaverde de Pontones (Cantabria)
- Santos - Torrelavega (Cantabria)
- G. Torre - Santander (Cantabria)
- Polaciones - Polaciones (Cantabria)
- Venta Pepín - Pesaguero (Cantabria)
- El Muelle - Santander (Cantabria)
- Bollos del mundo - Santander (Cantabria)
- María Luisa - Santa María de Cayón (Cantabria)
- Aliva - Santander (Cantabria)
- Cárnicas Racero - Benicasim/Benicàssim (Castelló/Castellón)
- Can Celiac - Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castelló/Castellón)
- La Morería - Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castelló/Castellón)
- Homo Panis - Benicasim/Benicàssim (Castelló/Castellón)
- La Bodegueta de Sant Vicent - Vinaròs (Castelló/Castellón)
- La Perdi - Sant Mateu (Castelló/Castellón)
- Sísif - Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castelló/Castellón)
- La Deliciosa - Ciudad Real (Ciudad Real)
- Beat Wines - Tomelloso (Ciudad Real)
- Cubero - Cabra (Córdoba)
- Convento de Santa Clara de la Columna - Belalcázar (Córdoba)
- Los Mosquitos - Córdoba (Córdoba)
- San Rafael 1920 - Córdoba (Córdoba)
- Solano - Aguilar de la Frontera (Córdoba)
- Bodega 83 - Betanzos (Coruña, A)
- A Tasquiña da Senra - Santiago de Compostela (Coruña, A)
- Zahara - Ferrol (Coruña, A)
- La Quinta - Santiago de Compostela (Coruña, A)
- La Terraza - Cuenca (Cuenca)
- Hermanos Martínez - Cuenca (Cuenca)
- Monasterio de Jesús Nazareno - Sisante (Cuenca)
- Marisol - Cuenca (Cuenca)
- Ixua - Éibar (Gipuzkoa/Guipúzcoa)
- Estebenea - Irún (Gipuzkoa/Guipúzcoa)
- Chocolates de Mendaro - San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa)
- Asador Aldanondo - San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa)
- El Almacen Wine Bar - San Sebastián (Gipuzkoa/Guipúzcoa)
- Rafa Gorrotxategi - Tolosa (Gipuzkoa/Guipúzcoa)
- Callís - Olot (Girona/Gerona)
- Els Barrils - L'Escala (Girona/Gerona)
- Mirador de Can Pi - Girona (Girona/Gerona)
- Serra - Palafrugell (Girona/Gerona)
- Convento de San José de las Carmelitas Calzadas - Granada (Granada)
- Convento Comendadoras de Santiago - Granada (Granada)
- Videras - Motril (Granada)
- Guapa y rabiosa - Albolote (Granada)
- La Trastienda - Granada (Granada)
- Zarina - Alfacar (Granada)
- La Finca Coffee - Granada (Granada)
- Tendido 1 - Granada (Granada)
- La Noria - Pioz (Guadalajara)
- Marian - Guadalajara (Guadalajara)
- Panificadora de Cifuentes - Cifuentes (Guadalajara)
- Veracruz - Uceda (Guadalajara)
- El Parral - Albalate de Zorita (Guadalajara)
- La Antigua II - Azuqueca de Henares (Guadalajara)
- Taberna Victoria - Ayamonte (Huelva)
- La Taberna Denfrente - Huelva (Huelva)
- La Torre - Lepe (Huelva)
- Nova Ruiz - Huelva (Huelva)
- Charlotte - Huelva (Huelva)
- Pasteleria F. Puyet - Graus (Huesca)
- La Pipeta - Bielsa (Huesca)
- La Vermouterie - Huesca (Huesca)
- La Vermutería - Jaca (Huesca)
- Brrrutal - Que Bar-baridad - Huesca (Huesca)
- Ferrando - Siétamo (Huesca)
- Colón - Jaén (Jaén)
- Productos Campos - Arjona (Jaén)
- Asador Juan Caballo - Úbeda (Jaén)
- La Boutique del Dulce - Úbeda (Jaén)
- Monasterio de Santa Cruz - Sahagún (León)
- Monasterio de Concepcionistas - León (León)
- Karn&co - León (León)
- Pomona - León (León)
- Casa Manolo - Villagatón (León)
- Turrones Fèlix Agramunt (Lleida/Lérida)
- La Cabana d'en Geli Solsona (Lleida/Lérida)
- J. Moreno Lleida (Lleida/Lérida)
- Selecte Wine Guissona (Lleida/Lérida)
- Casa Damián Alfoz (Lugo)
- Moure Monforte de Lemos (Lugo)
- La Esquina Guitiriz (Lugo)
- Garden Monforte Monforte de Lemos (Lugo)
- Baba Madrid (Madrid)
- Boske Bakery Torrelodones (Madrid)
- Gustoo Madrid (Madrid)
- La Mercería Boadilla del Monte (Madrid)
- Moulin Chocolat Madrid (Madrid)
- La Rox Madrid (Madrid)
- Martín Tostón Madrid (Madrid)
- Cock Madrid (Madrid)
- Madreamiga Madrid (Madrid)
- La Raclette Navacerrada (Madrid)
- Avelino Madrid (Madrid)
- Baldoria Madrid (Madrid)
- Mayser Madrid (Madrid)
- Melgar Madrid (Madrid)
- Taska Laska Málaga (Málaga)
- El Descorche Málaga (Málaga)
- La Antequerana Antequera (Málaga)
- Zurich Málaga (Málaga)
- Cortijo de Pepe Málaga (Málaga)
- Daver Ronda (Málaga)
- Monasterio de Jesús María del Socorro Archidona (Málaga)
- Museo Conventual de Las Carmelitas Descalzas de Antequera Antequera (Málaga)
- La Tapa Murcia (Murcia)
- La Churreria de Santa Florentina Cartagena (Murcia)
- Espejo Confitería Caravaca de la Cruz (Murcia)
- Dulces Artesanos Convento San Antonio Murcia (Murcia)
- José Antonio San Pedro del Pinatar (Murcia)
- Posada de Alcoz-Alkotz Ultzama (Navarra)
- Parranda Estella-Lizarra (Navarra)
- Malkorra Elizondo-Baztán-Bidasoa (Navarra)
- Donézar Pamplona/Iruña (Navarra)
- Ollo Kanalla Ourense (Ourense/Orense)
- A Micalla Allariz (Ourense/Orense)
- A Nené Ultramarinos Ourense (Ourense/Orense)
- Casa Gazpara O Carballiño (Ourense/Orense)
- Donde Rita Villalobón (Palencia)
- La Repostería de las Monjas Palencia (Palencia)
- Polo Palencia (Palencia)
- Trapa Dueñas (Palencia)
- Añejo Aguilar de Campoo (Palencia)
- Monasterio Cisterciense Teror (Palmas, Las)
- Panalogía Obrador Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las)
- San Juan Telde (Palmas, Las)
- Club AECA Santa Brígida Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las)
- Trasteando Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las)
- Tasca Marillanos Las Palmas de Gran Canaria (Palmas, Las)
- Casa Ces Poio (Pontevedra)
- Confitería Solla Pontevedra (Pontevedra)
- Tintanegra Poio (Pontevedra)
- El Gaucho Silleda (Pontevedra)
- Vago Viños Cambados (Pontevedra)
- Regato Praia Redondela (Pontevedra)
- Vinum Vita Haro (Rioja, La)
- En las Nubes Logroño (Rioja, La)
- Iturbe Logroño (Rioja, La)
- La Madrileña Alba de Tormes (Salamanca)
- El Carro de María Salamanca (Salamanca)
- La Tahona Delicatessen Salamanca (Salamanca)
- La Muralla Ciudad Rodrigo (Salamanca)
- The Doctor Cocktail Bar Salamanca (Salamanca)
- Ambigú San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife)
- El Muelle Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife)
- La Princesa de Free Heart San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
- El Obrador de Palazuelos Palazuelos de Eresma (Segovia)
- Auténticos CyL Coca (Segovia)
- Las Brasas de Valsaín Valsaín (Segovia)
- La Perretosa Segovia (Segovia)
- Masa con Alma Segovia (Segovia)
- Diego Vázquez Utrera (Sevilla)
- Monasterio de Santa Paula Sevilla (Sevilla)
- Leña al Lomo Sevilla (Sevilla)
- Casa Rufino Umbrete (Sevilla)
- La Campana Sevilla (Sevilla)
- La Despensa de Palacio Estepa (Sevilla)
- El Potro Villanueva del Ariscal (Sevilla)
- De Sur a Norte Sevilla (Sevilla)
- Casa Morales Sevilla (Sevilla)
- Piqueras Almarza (Soria)
- Mai BBQ Soria (Soria)
- Monasterio de las Clarisas de Soria Soria (Soria)
- Yemas Gil Almazán (Soria)
- Torcuato Soria (Soria)
- Kabbalah Restaurant Falset (Tarragona)
- Bar Al Padrí Tarragona (Tarragona)
- Casa Nostra L'Espluga de Francolí (Tarragona)
- Manel Torredembarra (Tarragona)
- Cal Xixonenc Montblanc (Tarragona)
- La Providència Valls (Tarragona)
- La Font del Ferro L'Espluga de Francolí (Tarragona)
- Les Palmeres Alcanar (Tarragona)
- Taller Cocina de Teruel Teruel (Teruel)
- París Alcañiz (Teruel)
- Turrones Marquesán Híjar (Teruel)
- Belenguer Alcorisa (Teruel)
- El Bello Rincón Belmonte de San José (Teruel)
- Azahara 81 Pulgar (Toledo)
- Entre Harinas Talavera de la Reina (Toledo)
- Matilde Toledo (Toledo)
- Calambito Toledo (Toledo)
- Mazapanes El Convento Toledo (Toledo)
- Convento de San Clemente Toledo (Toledo)
- Horno San Bartolomé Valencia (València/Valencia)
- Ultramarinos Pope Valencia (València/Valencia)
- Comes Pastisseria i Forn L'Eliana (València/Valencia)
- Sentideta Torrent (València/Valencia)
- David Esteve Pastelería Valencia (València/Valencia)
- Paixixi Ontinyent (València/Valencia)
- Ciro Valencia (València/Valencia)
- Belaria Valladolid (Valladolid)
- Convento de Santa Isabel Valladolid (Valladolid)
- Sofrito Market Valladolid (Valladolid)
- Salaveinte Valladolid (Valladolid)
- Galicia Tordesillas (Valladolid)
- Antojo Café & Bar Zamora (Zamora)
- La Cueva de la Marina Zamora (Zamora)
- Marlott Café&Bar Zamora (Zamora)
- Convento de Santa María la Real de las Dueñas Zamora (Zamora)
- Los Herreros Galende (Zamora)
- Convento de San José Maluenda (Zaragoza)
- Hojaldres Zaragoza (Zaragoza)
- Monumental Taberna Zaragoza (Zaragoza)
- Asador Bako Cariñena (Zaragoza)
- Parrilla Albarracín Zaragoza (Zaragoza)
- La Bodega de Chema Zaragoza (Zaragoza)
- Montal Zaragoza (Zaragoza)
- Colette Zaragoza (Zaragoza)
- Bar Alonso Madrid (Madrid)
- San Lázaro Rascafría (Madrid)
- El Rincón de Qrro Granada (Granada)
- Oliver Granada (Granada)
- Mítico Bar Granada (Granada)
- Donézar - Íñigo Arista Pamplona/Iruña (Navarra)