Tortilla de patata: ¿con o sin cebolla? La respuesta a uno de los grandes dilemas de la gastronomía está clara para un célebre turista británico. Harry Styles viajó a Madrid a finales del verano de 2024 para asistir como público al festival de música Kalorama y aprovechó su visita a la capital para disfrutar de la cocina española. El cantante acudió en dos ocasiones en el mismo fin de semana a un popular local en el centro de la ciudad: el café bar La Martinuca (calle del Barquillo, 11, Madrid), especializado en tortillas.

El que fuera miembro de One Direction se decantó por la tortilla de patata con cebolla en su primera visita, según confirman los encargados del establecimiento. “La cebolla se confita en su propio jugo durante horas a baja temperatura. El resultado se añade al huevo que mezclamos con nuestra base de patata frita y cebolla”, indica la descripción en el menú. El precio de una tortilla de cebolla confitada de La Martinuca para compartir es de 24,90 euros (6 pinchos), mientras que su versión individual cuesta 14,90 euros (3 pinchos).

El artista quedó satisfecho con la experiencia culinaria, por lo que regresó al bar para volver a disfrutar de su especialidad. Para su segunda visita en el mismo fin de semana, decidió probar otra variedad y eligió la tortilla de patata con pimiento verde. Este ingrediente de origen italiano se corta a dados, que se pochan durante una hora antes de mezclarlos con el huevo y la patata, “consiguiendo una crema que llevamos a nuestro punto de cocinado”, explican desde el local. El precio de la tortilla con pimiento verde es el mismo que el de la tortilla con cebolla confitada: 24,90 euros en versión para compartir (6 pinchos) y 14,90 euros en versión individual (3 pinchos).

El origen de La Martinuca

“La Martinuca nace para empoderar con amor y orgullo la tortilla española, la de siempre, la de nuestra abuela Martina. Y con una misión, la de mantener intacta su receta y experiencia de consumo en las nuevas generaciones”, dice la página web del negocio. Víctor Naranjo es el nieto de Martina y uno de los cuatro emprendedores que está detrás de este proyecto nacido en 2021. Lo acompañan al frente de la empresa los hermanos Adrián y Álvaro González, hijos del exfutbolista Míchel González, y Pablo Castellanos, el marido de la influencer María Pombo.

Desde la empresa explican que confiaban en que se podría comer “una tortilla de patata deliciosa y saludable”, recordando el sabor auténtico de este plato y usando alimentos “ecológicos, frescos y de temporada”. Cuando Álvaro probó la tortilla de la abuela de Víctor, surgió la idea de crear La Martinuca y enviar tortillas de patata caseras a domicilio. Ella les dijo antes de compartir su receta: “Si queréis hacer mi tortilla de patata tenéis que obtener los mejores ingredientes. Una vez los tengáis os diré cómo conseguir esa jugosidad tan característica”. Ellos buscaron productores locales y sostenibles, “que respetaran el entorno sin alterarlo y que no emplearan aditivo alguno”, para poder elaborar “la tortilla como antes”, según la abuela Martina.

El negocio se ha expandido y cuenta ya con varios locales en Madrid. Además del que visitó Harry Styles en el centro de la capital (calle del Barquillo, 11), se pueden probar sus tortillas en zonas como la plaza de Manuel Becerra (calle del Vizconde de Matamala, 5), la plaza de Castilla (calle de San Leopoldo, 8) y la plaza de España (calle de San Bernardino, 20). Además, La Martinuca dio el salto a otra ciudad y también se encuentra en Barcelona (carrer de Morales, 27, Les Corts).