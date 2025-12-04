Redacción Gastro 04 DIC 2025 - 14:00h.

El de Malacatín es uno de los mejores cocidos madrileños, con casi 130 años de historia, y conquista el paladar hasta de influencers como Anita Matamoros

Anatomía de un cocido

El frío ya se ha apoderado de toda España y para combatirlo más de uno recurre a la gastronomía, y uno de los platos más populares en esta época del año para entrar en calor no es otro que el cocido. Bien es cierto que en cada zona de España se prepara de una forma algo distinta al resto de las regiones, pero uno de los más famosos es el madrileño: bien contundente y reconfortante. Y si hay uno que destaca en Madrid es el del restaurante Malacatín, bien lo sabe la influencer Anita Matamoros.

“Doy fe de que es el mejor cocido de Madrid, pero es imposible acabárselo. Reservad con mucha antelación. Y lo de que invitan es un bulo, por cierto”, ha expresado la creadora de contenido tras visitar el restaurante con casi 130 años de historia a sus espaldas, siendo así uno de los pocos restaurantes centenarios de la capital, que surgió en el Madrid más castizo del siglo XIX.

En Malacatín (calle la Ruda 5), donde está al mando la cuarta generación, el cocido se suele servir siempre en tres vuelcos (a no ser que el comensal lo pida al completo en un solo pase), aunque Anita Matamoros puntualiza que ella lo prefiere todo junto y avisa de que es necesario dejar sitio en el estómago para cada vuelco.

Así se hace su cocido

El cocido de Malacatín se puede hasta pedir a domicilio, pero su receta es tan codiciada que es su gran secreto, aunque el restaurante da algunas pistas sobre cómo lo preparan. “Nueve ollas confeccionan los caldos que se van mezclando con la sabiduría que sólo da el tiempo y la paciencia de los alquimistas, durante cinco largas horas. De esta forma, se logra ese particular sabor y aroma que le han otorgado innumerables premios gastronómicos y el respaldo y fidelidad de su público”, explican.

Así, su cocido madrileño se presenta primero con la potente sopa de fideos que ayuda, y mucho, a entrar en calor en estos días de frío. Después le siguen los garbanzos y el repollo para terminar con las carnes y un pollo entero que presentan con una espectacular salsa de tomate con comino para ponerle la guinda final a uno de los mejores cocidos de todo Madrid, con un precio de 26’50 euros por persona sin contar con el servicio de pan, las bebidas, el postre o el café.

Una carta mucho más amplia

Pero como no solo de cocido vive el ser humano, en Malacatín también ofrecen una amplia carta por si quieres algún entrante para abrir boca o alguno de los acompañantes no es un gran amante del cocido. Para empezar ofrecen desde una ensalada de garbanzos con bacalao hasta unos espectaculares huevos rotos con jamón ibérico de bellota.

Ya de principales hay bastantes opciones, como su arroz con boletus, el bacalao confitado en aceite de oliva, las chuletillas de cordero lechal o sus callos a la madrileña. Y para acabar, diferentes postres, como su tarta de queso, las natillas o la leche frita.