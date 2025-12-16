La mejor hamburguesa de Europa se come en Puente Genil, Córdoba

Daniel Brito 16 DIC 2025 - 10:59h.

Una hamburguesería de Puente Genil, en Córdoba, hace no solo la mejor hamburguesa de España en 2025, sino también la mejor de Europa

La mejor hamburguesa de Madrid: la receta para hacerla en casa, según su creador

Compartir







Las hamburguesas, un plato que desde siempre ha sido popular por llevar unos alimentos básicos que varían dependiendo de los gustos de cada persona, han evolucionado a lo largo de estos últimos años hacia una versión más gourmet e innovadora que se aleja de la versión más clásica que nos ha acompañado durante décadas. Tanto es así que existen certámenes en los que se elige la mejor hamburguesa de España o de Europa, y en 2025 una española, que se sirve en un pueblo de Córdoba, ha ganado los dos concursos.

Se trata de la hamburguesa creada en Nolito’s (Plaza Emilio Reina 6. Puente Genil, Córdoba), que hace unas semanas logró imponerse a cientos de hamburguesas para ganar The Champion Burger y ser la mejor hamburguesa de España 2025 y que hace solo unos días ha reforzado su éxito al convertirse también en la mejor hamburguesa de Europa 2025 en la final celebrada en Barcelona.

PUEDE INTERESARTE La hamburguesa al estilo japonés de Dani García: cómo hacer la katsu burger

Cómo es la mejor hamburguesa de Europa

Se trata de la hamburguesa llamada Diamante Azul que se prepara en Nolito’s, un local de Puente Genil que ahora se encuentra en el radar de los amantes de las burgers, no solo por su triunfo, sino por su originalidad.

Ya de primeras no se parece a cualquiera, ya que su pan brioche es de color azul intenso que lleva por encima polvo de diamante y oro rosa, pero eso es solo la primera impresión al verla.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En lo que respecta a su interior y a lo que le da todo el sabor, se combina una carne madurada cocinada al estilo smash junto con costilla al estilo americano, beicon crujiente, mermelada de beicon, queso chédar y dos salsas, una mayonesa ahumada y una salsa especial que llaman Emmy.

Así es Nolito's

Nolito’s es el proyecto de dos hermanos que reformaron la antigua peluquería de su madre con la intención de hacerse un hueco en el cada vez más competitivo mundo de las burgers. Poco a poco han conseguido ganarse un nombre con sus creaciones culinarias y con la experiencia han conseguido trabajar con los mejores proveedores de carne de vacuno de España con la intención de hacer hamburguesas únicas y especiales.

Su intención siempre ha sido cuidar hasta el más mínimo detalle, tanto que su pan es elaborado por ellos mismos de forma artesanal o las salsas, que las elaboran a diario en sus instalaciones para ofrecer la mejor calidad a sus clientes con sus creaciones.