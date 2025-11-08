La hamburguesa al estilo japonés de Dani García: cómo hacer la katsu burger

El chef marbellí muestra cómo hace una hamburguesa con toque japonés sencilla y rápida de preparar en casa
Una buena hamburguesa no solo te la comes en tu cadena de comida rápida o local favorito, también de la puedes hacer en casa, cuando la haces con los ingredientes a tu gusto ese día que necesitas una cena que te levante el ánimo. No obstante, siempre puedes innovar con la preparación, porque hasta a las hamburguesas se les puede dar una vuelta culinaria y convertirla en un plato de chef estrella Michelin, como la que ha mostrado el cocinero Dani García.
El chef andaluz mostraba hace unos días en redes sociales cómo prepara una hamburguesa diferente, con un toque japonés, lo que él llama katsu burger. Que sea una versión del país del son naciente no quiere decir que vaya a complicarte demasiado el hacerla en casa, sino que se prepara relativamente rápido y el resultado es, según palabras del propio Dani García, “crujiente, jugosa y diferente a todo lo que hayas probado antes”.
La receta de la katsu burger de Dani García
Ingredientes
Para la carne
- 2 burgers de ternera (120–150 gramos cada una)
- Sal
- Pimienta negra
- Aceite para freír
Para la mezcla de harinas
- 3 cucharadas de harina de trigo
- 1 cucharadita de maicena
- 1 cucharadita de harina de maíz
Para el empanado
- 1 huevo batido
- Panko (pan rallado japonés)
Para la salsa
- 2 cucharadas de salsa barbacoa suave
- 1 cucharada de salsa de soja
- 1 cucharadita de miel de flores
- 1 cucharadita de salsa sriracha
Para el pan y el montaje
- Pan de molde
- Mantequilla
- Col morada
- Mayonesa japonesa
Elaboración
Haz las hamburguesas
Mezcla las dos harinas con la maicena
Salpimienta las hamburguesas, pásalas por la mezcla de harinas, luego por huevo y por último por el panko.
Fríe las hamburguesas en una sartén con al aceite caliente hasta que estén bien dorados.
Para la salsa
Mezcla en la base de la barbacoa un poco de miel previamente calentada en el microondas, soja y salsa sriracha.
Para el montaje
Tuesta el pan de molde con un poco de mantequilla.
Corta la col morada en juliana.
En una rebanada de pan añade un poco de mayonesa japonesa, la col, la salsa que has preparado anteriormente. Haz lo mismo con la otra rebanada, pon la hamburguesa y cierra. Perfila bien los bordes cortando la parte sobrante y ya tienes tu katsu burger preparada.