La hamburguesa al estilo japonés de Dani García: cómo hacer la katsu burger

Daniel Brito 08 NOV 2025 - 13:00h.

El chef marbellí muestra cómo hace una hamburguesa con toque japonés sencilla y rápida de preparar en casa

Cómo hacer una milanesa con pasta al estilo de Dani García: "Es una bomba atómica"

Compartir







Una buena hamburguesa no solo te la comes en tu cadena de comida rápida o local favorito, también de la puedes hacer en casa, cuando la haces con los ingredientes a tu gusto ese día que necesitas una cena que te levante el ánimo. No obstante, siempre puedes innovar con la preparación, porque hasta a las hamburguesas se les puede dar una vuelta culinaria y convertirla en un plato de chef estrella Michelin, como la que ha mostrado el cocinero Dani García.

El chef andaluz mostraba hace unos días en redes sociales cómo prepara una hamburguesa diferente, con un toque japonés, lo que él llama katsu burger. Que sea una versión del país del son naciente no quiere decir que vaya a complicarte demasiado el hacerla en casa, sino que se prepara relativamente rápido y el resultado es, según palabras del propio Dani García, “crujiente, jugosa y diferente a todo lo que hayas probado antes”.