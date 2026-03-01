Jesús Rojas 01 MAR 2026 - 10:00h.

Tras la buena acogida del año pasado, Juancho's BBQ ha decidido apostar aún más fuerte por los calçots, tanto en los locales como en delivery

Que la costumbre de comer calçots fuera de Cataluña ha ido in crescendo en los últimos años es un hecho. Cada vez son más los restaurantes en ciudades como Madrid que los ofrecen como fuera de carta, siempre acompañados de la imprescindible salsa romesco, como manda la tradición. Pero lo que seguramente no sepas es que uno de los sitios que debes grabarte a fuego para esos días en los que el cuerpo te pida calçotada es una hamburguesería. Bueno, en realidad, Juancho's BBQ es mucho más que eso. Su hamburguesa fue elegida la mejor de España entre 2019 y 2022, y esto ya te da una pista sobre cómo manejan las brasas en cualquiera de sus 10 locales (todos en Madrid excepto uno que se encuentra en Valladolid).

Pocos planes tan divertidos y sabrosos para disfrutar con amigos como una buena calçotada en temporada (suele alargarse hasta finales de marzo). Sobre todo si lo acompañas de una pluma ibérica cocinada en parrilla de carbón y macerada 'al cubata'. Sí, has leído bien, se trata de su marinada estrella, la misma que usan para la panceta ibérica de la famosa Bacon Cheeseburger.

"Esa marinada es el origen de Juancho's BBQ, el motivo por el que Juancho quiso abrir el primer restaurante, esa joya oculta de nuestra carta que siempre tendrá hueco entre nuestros platos". Nos lo cuenta Juanma Pines, responsable de Marketing, antes de que procedamos a poner a prueba este planazo único en Madrid.

Lo primero que debes tener claro es que -además de en formato delivery- solo está disponible en sus locales de la Comunidad de Madrid (lo sentimos por sus clientes vallisoletanos) y que se ofrece de lunes a viernes a mediodía y de lunes a jueves por la noche. También te gustará saber que es el segundo año que lo hacen porque en 2025 fue todo un éxito: "Hemos decidido repetir y apostar más fuerte aún por ello".

Se refiere a que el pasado curso solo estuvieron disponibles en tres de los locales que tienen en la capital. Ahora ya solo te falta decidir si solo vas a querer tomar calçots (se incluyen 8-9 unidades en la ración de 14,90€) o darte un homenaje en condiciones para dos personas, añadiendo a la ecuación la pluma ibérica (32,90€).

"Ahora lanzaremos una alternativa con nuestra nueva hamburguesa Caprichosa (con buey de El Capricho y cecina de Wagyu A5 japonés), acompañada de patatas fritas". Tras soltarnos esta exclusiva, le preguntamos a Juanma por el hecho de que hayan decidido ofrecerlos también a domicilio, algo no demasiado habitual cuando hablamos de este producto: "Descubrimos que funcionaba muy bien por delivery, porque llegaba muy bien (aguantan muy bien el camino) y porque la gente no siempre puede ir entre semana a restaurantes, pero sí pedir a domicilio". Así que ya tienes plan para esos días lluviosos en los que no apetece demasiado salir a la calle.

Con respecto al origen del producto que emplean, nos comentan que el proveedor es Silvestre: "Es quien nos trae las frutas y verduras desde hace siete años. Pero el origen varía, porque los calçots están muy demandados y no hay tanta producción. Así que a veces son de Valls, de otras partes de Tarragona y Catalunya, también de Teruel, Guadalajara, o incluso de la Comunidad de Madrid".

En cuanto a la forma de cocinarlos, también son muy rigurosos: "Lo purista es hacerlos con fuego vivo y ramas de sarmiento, pero nosotros adaptamos el cocinado a lo que tenemos en Juancho's BBQ, que es fuego y brasa de carbón. Es así como cocinamos siempre en nuestras parrillas. Y, por supuesto, muy importante incluir en el proceso el reposo en papel de periódico o parafinado".

Los fans del primer local quizá recuerden la salsa romesco que preparaba la madre de Juancho y que usaban -durante los dos primeros años- para acompañar a sus patatas baby cocidas. Así que no es de extrañar que haya mucho de aquella receta en la que sirven ahora para llevar los calçots a otro nivel: "La elaboramos con tomate, ñora, avellana, almendra, pan tostado, pimentón, ajo, aceite, vinagre y guindilla. Todo muy canónico (risas)".

Y el resultado es tan notable que les hemos propuesto presentarse a algún concurso, ya que no se les suelen dar nada mal. Pero no ha habido suerte: "La verdad es que el feedback de nuestros clientes, y que conste que algunos son relativamente expertos, no puede ser mejor. Pero creo que presentarnos a un concurso de calçots es mucho decir (risas), aunque nunca digas nunca". Y nos dejan un consejo más para aquellos que opten por los calçots a domicilio: "¡No te olvides el babero!"