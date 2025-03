El mes de marzo es uno de nuestros favoritos por varios motivos. Porque la cuesta de enero ya está más que superada, aunque nuestra cuenta corriente siga en números rojos; porque las temperaturas primaverales empiezan a hacer, cuando la lluvia lo permite, acto de presencia; y porque empezamos a ver alcachofas por todas partes . En la frutería del barrio, los mercados de abastos y, cómo no, en las cartas de los restaurantes que apuestan por el producto de temporada y la estacionalidad.

Es el caso del restaurante Hiu , que ha conseguido hacerse un nombre en la escena gastronómica de Cambrils al combinar las influencias asiáticas con los mejores ingredientes locales , como esa alcachofa de la que te daremos más detalles a continuación. Antes, nos parece importante subrayar que guías tan prestigiosas como Michelin o Repsol no han pasado por alto su compromiso con la sostenibilidad y con los ingredientes de proximidad.

De hecho, el chef Sergi Palacin no necesitó ni siquiera un año para conseguir que su restaurante apareciera recomendado en dichas publicaciones. Pero hoy no hemos venido a visitarle por este motivo, sino porque es el experto en alcachofa al que necesitábamos convencer para poder desvelarte todos los secretos de un producto muy particular y muy nuestro que, por suerte para nosotros, cada vez tiene un mayor protagonismo dentro de la alta cocina.