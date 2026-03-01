Macarena Gómez ha despertado la polémica con sus declaraciones en la alfombra roja de los Goya 2026

La anécdotas de la gala de los Premios Goya 2026: hermanos, 'pelazos', rumba, lengua de signos y ¡Vivan los Fernández!

Compartir







BarcelonaLa 40 edición de los Premios Goya, que se han celebrado este sábado en Barcelona, ha clamado contra la violencia en Gaza, Irán o Ucrania e en la que se ha alertado de la "ultraderecha". Muchos de los nominados, presentadores e invitados desfilaban por la alfombra roja de los premios con chapas con las que condenaban en genocidio en Gaza.

Sin embargo, no todos de los asistentes se mostraban tan reivindicativos contra la masacre en Palestina, ni con la última hora sobre el ataque militar de EEUU e Israel sobre Irán. Una de las actrices que optaba por evadir los temas políticos era Macarena Gómez.

PUEDE INTERESARTE La letra pequeña de los Goya

La condena de Aldo Comas

Preguntada en plena alfombra roja qué opinaba sobre el ataque estadounidense e israelí sobre Irán, la actriz prefería evadir la cuestión y aseguraba ante los micros de Europa Press que "una gala de cine no es lugar para hablar de la guerra".

PUEDE INTERESARTE Alauda Ruiz de Azúa, Premio Goya 2026 a Mejor Dirección

El que sí se posicionaba era su marido Aldo Comas que denuncia baque “nadie habla” de los 50.000 muertos recientes en Irán y sugiere que “igual hay que acabar con regímenes teocráticos”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las reivindicaciones de los Premios Goya

Sin embargo, esta no era la dinámica que seguía la gala del cine. Nada más comenzar, los presentadores de la gala, Luis Tosar y Rigoberta Bandini abrían la noche -en la que se ha hablado en castellano, catalán, gallego, vasco, y en lengua de signos- condenando la "violencia".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Durante la gala, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha alertado en su discurso de la "degradación" del mundo y el "desprecio" a los Derechos Humanos. También ha denunciado la "brutal" persecución a inmigrantes y disidentes en EE.UU y la "represión, encarcelamiento y ejecución" en Irán o Afganistán.

Muchos de los ganadores, incluso la propia Susan Sarandon, Goya Internacional 2026, han lucido en el escenario una chapa en forma de sandía en la que se ha podido leer 'Free Palestine'. También los actores que han entregado los premios han hecho diversas menciones a la situación en Gaza.

Aun así, ha habido algunas voces, como la de Albert Serra -de Albert Serra, que se ha alzado con el Goya a Mejor película documental por 'Tardes de soledad'- que han defendido la "intimidad" dentro de una gala en la que ha imperado la "política". De hecho, el propio presidente ha reconocido que el cine español "no va a arreglar nada".

La guerra y Gaza han protagonizado la gala, aunque el equipo de 'Sorda' -que ha logrado tres Goyas- ha recordado que el mundo "excluye a las personas con discapacidad", aunque su directora, Eva Libertad, ha agradecido que ahora "hay más empatía y deseo de conectar" con la gente sorda.

El recuerdo y defensa del cine español han atravesado la gala, que ha durado tres horas y 10 minutos -20 minutos más corta que el pasado año- ha habido una ocasión en la que se ha celebrado el cine catalán con un vídeo recuerdo de las obras y actores de la comunidad autónoma.