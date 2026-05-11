Rocío Ponce 11 MAY 2026 - 14:42h.

Te contamos todos los detalles sobre el restaurante de Ramón Freixa ubicado en uno de los mejores barrios de Madrid y al que fue Elsa Pataky

Ramón Freixa renueva su apuesta por Madrid con una propuesta absolutamente innovadora

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Elsa Pataky es uno de esos nombres conocidos en todo el mundo. La actriz española que saltó a la fama gracias a la mítica serie 'Al salir de clase' (1997-2002) en Telecinco, es hoy en día una de nuestras estrellas más internacionales. Afincada en Australia junto a su marido, el también actor Chris Hemsworth, y sus tres hijos, Pataky mantiene su relación profesional y familiar con nuestro país, que la hace volver cada poco tiempo.

En esas ocasiones nos ha demostrado, según ha dicho también en muchas entrevistas, que una de las cosas que más echa de menos de nuestro país es su comida "de toda la vida". Esos platos tradicionales de cuchara (como los callos), los de receta de la abuela y esos productos propios e irrepetibles como el jamón ibérico. Por eso, cuando Elsa Pataky regresa a Madrid, no pierde la oportunidad de ir a comer a sus restaurantes preferidos y pedir todos esos platos que en Australia no huele ni de lejos.

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Ya sabemos que es clienta de El Landó, Casa Salvador, Sacha, Lana y Toque de Sal, pero el último en el que hemos visto a la actriz es una de las revelaciones de la capital (abrió hace menos de un año) si adoras la comida tradicional. Es uno de los restaurantes de uno de los chefs más queridos y conocidos de nuestro país y con dos estrellas Michelin en su currículum, Ramón Freixa. Se llama Tradición y está en la calle Velázquez, 24.

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Está ubicado en el mismo espacio del otro restaurante de Freixa, Atelier, pero en este es mucho más fácil acceder a una reserva -y a pagar la cuenta-. En Tradición, que cuenta con un Sol Repsol, puedes pedir lo que quieras a la carta (con platos principales desde 20 euros) o reservar alguno de sus menús degustación. Cuenta con tres diferentes: uno de 100 euros compuesto por platos tradicionales e ingredientes de temporada con entrante, principal, postre y bebida. Y que incluye: aperitivo, pan, aceite, agua, café o infusión. Por otro lado, hay menú de 125€ (el Tradición RF) y otro de 150€ (Festival Tradición) en los que el comensal degustará una selección de platos icónicos de la cocina tradicional del chef Ramón Freixa.

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¿Qué comió Elsa Pataky?

"Trabajo, amigos, buena comida y sobremesas largas. Estar en Madrid siempre me hace feliz", dijo la actriz en Instagram. La imagen que compartió Elsa Pataky de su paso por Tradición solo nos chivó un detalle: los postres que disfrutó. Por un lado, el flan de huevo con vainilla y, por otro, el famoso Labios de Freixa 'sabor de amor', el icónico plato del chef con el que culmina su experiencia gastronómica. Un auténtico bocado de placer que se presenta como unos labios que son en realidad un bombón relleno de mousse de fresas y corazón de fruta de la pasión.

El nombre del restaurante no engaña, la carta es de lo más tradicional, pero con el toque de Freixa. No faltan en la carta chacinas como el jamón de bellota 100% ibérico Montaraz y la cecina de buey. Y en el apartado de entrantes, clásicos como la ensaladilla rusa (en este caso, con cigala), su gilda, matrimonio, croqueta de jamón y ostras. No falta el cóctel de gambas “como antaño”, las gambas al ajillo, steak tartar y salpicón de marisco, entre otros.

El chef ha querido llevar a su restaurante más asequible algunas de sus recetas fetiche: destacan el carabinero al horno con sobrasada de Can Company, las navajas gallegas de buceo en escabeche de pollo, las espardeñas con beurre blanc de champagne y caviar y el carabinero con huevos rotos cobardes y gallinas y patatas. No faltan guisos y cazuelas como el pisto de verduras con bacalao y huevo frito o los callos de ternera, pata y morro con garbanzos Pedrosillanos. Y un arroz, a la llauna de gambas rojas del Mediterráneo, pulpo y butifarra del perol.

Otros platos principales llegan del mar, entre los más interesantes y pedidos, el Wellington de lubina con salsa de champagne y también el rodaballo a la brasa con su pil pil. De las carnes de Tradición, sobresalen el jarrete de novillo bravo al vino tinto con cebollitas glaseadas y guiños a Cataluña con el fricandó de ternera con senderuelas y berenjena y los canelones de asado de tres carnes con foie, boletus y trufa.

En el apartado de los postres, algunas curiosidades como los ya comentados Labios de Freixa ‘Sabor de amor’, Babá al ron añejo con chantilly (plato recomendado por la Guía Michelin), el trampantojo Chocolate caviar by Ramón Freixa y la popular tarta de queso de su amigo Álex Cordobés.

Al detalle

Como curiosidad, en el mismo edificio el chef tiene su otro restaurante, Atelier, pero son cocinas y espacios totalmente diferenciados. Mientras Tradición tiene una capacidad para 120 comensales, al exclusivo Atelier solo acceden 10 comensales. Tradición está diseñado con otra intención, no solo por la carta, también en cuanto al espacio.

El reto de diseñarlo fue aceptado por la interiorista Alejandra Pombo, que acabó dando vida y personalidad a sus cuatro salones diferenciados, pero también a dos reservados privados y una barra de coctelería clásica. Un ambiente cálido y cambiante, que evoluciona con la luz del día. “Se siente como en casa. Si algo hace especial a Tradición es el alma que hay detrás de cada rincón”, explicó la experta en decoración en redes sociales.