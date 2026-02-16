Daniel Brito 16 FEB 2026 - 20:30h.

Ramón Freixa comienza su andadura con su Atelier en Madrid por todo lo alto con el reconocimiento de la Guía Repsol, que le acaba de otorgar tres Soles

El chef Ramón Freixa quiso tomar un nuevo rumbo profesional en busca de nuevos retos con el cierre de su restaurante Ramón Freixa Madrid. Sin embargo, su visión del sector hostelero y sus ganas de comenzar un nuevo rumbo profesional con la reciente apertura de sus dos nuevos restaurantes ya le vuelven a posicionar en la élite gastronómica. El chef acaba de recibir un Sol Repsol en Ramón Freixa Tradición, pero también los tres Soles Repsol en Ramón Freixa Atelier, ambos en la calle Velázquez 24 de Madrid.

Su Atelier es un restaurante de “alta gastronomía de vanguardia” que “representa la faceta más vanguardista y personal de Ramón Freixa. Un espacio íntimo, envolvente y cuidadosamente orquestado, donde la cocina se transforma en arte, en gesto, en emoción”.

La propuesta gastronómica es limitada, solo diez comensales tienen la oportunidad cada noche de sentarse en su mesa en forma de U para vivir una experiencia única frente a una cocina vista donde se puede ver como todos los platos se preparan en pleno directo.

En Ramón Freixa Atelier “la alta cocina se expresa a través de la técnica, la sensibilidad y la creatividad que siempre han definido la trayectoria del chef. Cada plato se diseña como una composición precisa: poética, estética y profundamente sabrosa. El sabor guía el recorrido, pero también lo hace la emoción, que atraviesa cada pase como hilo conductor”, convirtiendo a este restaurante en el laboratorio creativo de Freixa.

Qué comer en Ramón Freixa Atelier

Sobre su propuesta gastronómica, Ramón Freixa hace que todo gire sobre sus dos menús degustación que varían dependiendo de la época del año y de la disponibilidad de los productos de temporada, siendo uno de los menús plenamente vegano y vegetariano para hacer “una reivindicación del producto de origen vegetal como base de sabor, técnica y emoción”.

Sus nombres son Origen y Origen Vegetalia, estando únicamente disponibles en servicio de cena de miércoles a sábado y con un total de 17 pases por un precio de 230 euros cada uno por comensal.

Para complementar su propuesta gastronómica, Freixa ofrece tres opciones de maridajes diferentes, una que se trata de una propuesta más clásica (Armonía Ramón Freixa Atelier, 190 euros), otra opción de grandes vinos (Armonía Grandes Vinos, 420 euros) y un maridaje con bebidas sin alcohol (Armonía Orígenes Mediterráneos, 190 euros).

Una gran mesa en U

En pleno barrio de Salamanca, el gran protagonista de su restaurante es la inmensa mensa de madera de raíz en forma de U que deja a plena vista de los comensales la cocina para ver cómo se prepara cada una de las elaboraciones en pleno directo. Un espacio diseñado por la interiorista Alejandra Pombo donde las vajillas de porcelana de Limoges, copas sopladas a mano y cubertería de plata elevan la sofisticación de la propuesta.