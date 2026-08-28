Rocío Ponce 28 AGO 2026 - 13:33h.

Te contamos qué pedir y cuánto cuesta una buena mariscada en uno de los restaurantes más respetados de las Rías Baixas, D'Berto, con dos Soles Repsol

Cinco marisquerías y restaurantes donde comer una buena mariscada en Galicia

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Galicia es uno de los destinos preferidos del norte de España para hacer turismo en verano. Ofrece todo lo que cualquier viajero pudiera desear: playas de ensueño, montaña, naturaleza pura, ciudades vibrantes en las que historia, cultura y modernidad se fusionan, fiestas de pueblos, temperaturas algo más suaves y, no menos importante, una gastronomía en ebullición. Ha sido uno de los lugares elegidos por la famosa médico estético e influencer Carla Barber para descansar durante este verano y donde ha encontrado un restaurante que la fascinó por completo.

Si era en Galicia y hablamos de fascinación, poca duda cabe de que el marisco iba a estar involucrado. "La mejor marisquería en la que he estado en mi vida. Por este motivo, vuelvo a Galicia tan solo dos semanas después", dijo en sus redes sociales, donde cuenta con más de 1,1 millones de seguidores. Esa marisquería no es otra que D'Berto, en O'Grove, un reconocido lugar de las Rías Baixas que a la que fuera Miss España 2015 y una de las participantes de Supervivientes en 2016 dejó con ganas de volver y volver.

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En la clientela VIP de este restaurante especializado en pescado, con dos Soles Repsol y reconocido en 2024 como Mejor Restaurante de Pescados y Mariscos de España por Madrid Fusión, nos encontramos con estrellas internacionales como Jennifer López y Julio Iglesias, también con el rey emérito Juan Carlos, entre otros. No es un restaurante que busque ese ambiente de élite o famosos, más bien lo contrario, la privacidad y la discreción atraen a cualquiera que quiera comer bien en este rincón de Galicia.

Historia familiar

"El reconocido templo del mar lleva el nombre de los hermanos Marisol y Alberto Domínguez, que han sabido combinar tradición y creatividad para ofrecer una cocina basada en el producto atlántico de máxima calidad", explican desde la Guía Repsol. Sin embargo, es curioso que cuando abrió sus puertas en 1989 no lo hizo pensando en ese marisco que le ha llevado al éxito, su primera apuesta estaba más enfocada en las carnes, aunque pronto la clientela les fue llevando a descubrir su verdadera vocación: mirar al mar y escoger las mejores piezas y, especialmente, las de gran tamaño. Berto es el encargado de la sala y su hermana Marisol está al frente de la cocina, se unió a su madre unos años después de la apertura y ahora la capitanea con talento y decisión.

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Van a diario a lonja a escoger el producto que pondrán en sus brasas, plancha, horno, vapor o en deliciosos guisos tradicionales. Bogavante, palometa, almejas, calamares, mero, chipirón, carneiro, langosta... La técnica se pone al servicio del producto que presume de la cocción justa y el recetario tradicional de las zona como norte en la cocina.

Qué pedir

Su empanada casera es una auténtica delicia, un entrante irresistible e imprescindible para todo el que entra en D'Berto y que va cambiando su relleno según el día (la de centollo está especialmente cotizada). El tartar de bonito y el salpicón de bogavante también son grandes hits. Sin embargo, el plato estrella de este lugar es el bogavante frito en sartén, estilo D'Berto. Entre lo más pedido y recomendado están las nécoras a la sal, el virrey a la brasa/horno y el mero.

Los fans de la tarta de queso disfrutarán de su versión al horno y los que prefieran otro postre, las filloas con nata, chocolate o miel. Aunque el mejor consejo si lo visitas es preguntar por el pescado y el marisco del día, dejarte llevar por la respuesta de Berto y conversar con él, conocido por su amabilidad y sentido del humor. Impregnarse de su espíritu te hará conectar del todo con este restaurante único y tan apreciado.

Cuánto cuesta comer en D'Berto

En D'Berto (ubicado en la calle Teniente Domínguez, 84 de O'Grove), tal y como advierten en su carta, el precio depende mucho de lo que haya ese día en lonja, del tamaño de la pieza y del peso. Por eso resulta complicado decir un precio por persona para una comida en este restaurante en el que, además, entraría en juego también el vino, cuentan con una amplia y cotizada bodega. Pero por unos 120 € por persona puedes hacer una buena comida de la que no te arrepentirás y si quieres un homenaje de marisco superior, quizá debas pensar en los 180/200 € por persona.