Si eres de los que no perdonan su buena ración de marisco en las celebraciones navideñas, no te pierdas las 5 recomendaciones que te traemos

El responsable de que, como Felipe y Letizia, comas pularda en Navidad: "En la reunión 29 me dijeron que sí"

Son tantas las ventajas de comprar marisco a domicilio en estas fechas, que lo raro es encontrar a alguien que esté dispuesto a hacer colas interminables en la pescadería o arriesgarse a no encontrar justamente eso que le apetece disfrutar en citas clave como la Nochebuena o Fin de Año. Por no mencionar que, muy probablemente, te saldrá más económico comprar en cualquiera de las tiendas online que te dejamos más abajo. Pero lo mejor de todo es que vas a poder elegir entre una amplísima variedad de marisco de origen gallego y que tú decides cuándo vas a querer recibir ese producto que -nunca está de más recordarlo- viaja en frío controlado o con hielo para que llegue siempre en óptimas condiciones. Esto es, respetando la cadena frío, un punto clave cuando hablamos de marisco.

Da igual si eres más de bogavante, centolla, ostra o nécora o percebe. En todas las propuestas que encontrarás más abajo vas a poder encontrar de todo, además de unos packs en formato mariscada que son perfectos para grupos. Y si, por lo que sea, no eres muy fan del marisco, no te preocupes. Al final de este artículo te dejamos una alternativa a la que no vas a poder resistirte. Y es que este año nos hemos propuesto que no entres en la cocina en Navidad, y estamos seguros de que lo vamos a conseguir.

Carnes del Mar

Quizá el nombre pueda llevarte a cierta confusión, pero todo tiene su explicación. En sus orígenes, el proyecto Carnes del Corral estaba 100% centrado en todo tipo de aves: capones, pulardas, pintadas, pavos, ocas... Pero un buen día sus responsables decidieron ampliar el negocio creando Carnes del Mar, que, como habrás adivinado, tiene como objetivo seleccionar para ti el mejor marisco gallego sin intermediarios. Directamente desde el mar a tu mesa. Básicamente, los creadores de esta tienda online le ponen el mismo mimo al marisco que el que siempre le han dado a sus aves: crianzas respetuosas, producto sin manipulaciones y envío rápido -a la par que seguro- desde la cetárea hasta tu frigorífico.

En su web vas a encontrar, además de suculentos packs de mariscada (todos incluyen mejillones gratis), pensados para entre 2 y 14 personas, hasta todo tipo de manjares que hacen las delicias de los amantes del marisco en estas fechas: bogavante de Fisterra, buey normando, centolla galaica, almeja japónica y berberechos de Carril, nécoras de la Costa da Morte... Un auténtico festival que nadie debería perderse estas Navidades. Por cierto, todo el marisco de Carnes del Mar sale vivo de sus instalaciones, lo que no quita que durante el transporte pueda llegar aturdido o sin vida. En cualquier caso, te garantizan que su consumo es completamente seguro y que mantiene toda su calidad.

Mariskito

Si hubiera que buscar referentes en el mundo de la venta de marisco online, probablemente la empresa de Fernando Cividanes ocuparía un lugar importante en la parte alta de la tabla. Mariskito lleva más de 20 años seleccionando las mejores piezas de marisco fresco procedentes de las principales lonjas gallegas. En esta tienda online, donde han apostado desde el principio por las artes de captura tradicionales, la trazabilidad y la sostenibilidad marina, se ocupan de todo. Por ejemplo, para el que lo prefiera, dan la posibilidad de recibir su marisco gallego ya cocido en agua de mar y sin ningún tipo de coste añadido. Si no es tu caso, debes saber que, una vez recibida tu compra online, solo vas a tener que seguir la guía de cocción que incluyen en el pedido para sacar el máximo provecho a la materia prima.

Y nunca está de más saber cómo trabajan en Mariskito, ¿verdad? Nos cuentan que allí, cada madrugada, se dedican a elegir, de entre las principales lonjas gallegas, las mejores piezas de una amplia variedad de mariscos: desde los más demandados en estas fechas hasta los mariscos de concha o los crustáceos. Navegar por su web es una fantasía, da gusto deleitarse con las imágenes y las descripciones que acompañan a cada producto, desde las nécoras de la ría o un delicioso bogavante azul, hasta unos camarones, una centolla o ese percebe gallego que siempre se convierte en el rey de la mesa. En este caso también hay 5 opciones de mariscadas que son maravillosas para el que no quiere pensar demasiado y acertar de pleno.

O Percebeiro

Empresa gallega fundada hace un cuarto de siglo en Bueu, un pueblo de Pontevedra de marcada tradición marinera. Desde entonces, su objetivo siempre ha sido dar a conocer la riqueza que nos ofrece esta tierra en cuanto a productos del mar. Y esto incluye, además de mariscos, todo tipo de pescados, crustáceos, cefalópodos, bivalvos y equinodermos. Productos que no solo están expuestos en las principales lonjas gallegas o en el puesto que regentan en el Mercado de Chamartín, sino que también están disponibles en su tienda online. Y solo un apunte más en lo relativo a la forma de trabajar de O Percebeiro: cuentan con una cetárea, una depuradora y su propio departamento de sanidad, lo que garantiza un seguimiento exhaustivo de cada lote de producción.

Sabemos que te costará decidirte entre el buey de mar, el bogavante azul, la langosta roja, el erizo de mar, la cigala viva... ¡Pero también tienen una opción ad hoc para quienes no quieren tener que pensar demasiado. En lugar de packs creados para los que quieren disfrutar de una buena mariscada, en O Percebeiro han preferido inventarse un plan navideño insuperable. El 'Pack Especial Navidad' cuesta 95 euros (gastos de envío incluidos) e incluye una pieza de centolla hembra, 200gr de camarón cocido gordo, 1kg de mejillón gallego, 500gr de almeja cornicha, una pata de pulpo, una caja de croquetas de pulpo (12 unidades) y una botella de vino blanco Marqués de Vizhoja.

Pescaderías Coruñesas

A estas alturas no creemos que haya nadie en este país que no sepa de las diferentes aventuras emprendidas por Pescaderías Coruñesas, cuyo equipo lleva más de 100 años (el vídeo de abajo lo cuenta de maravilla). Más allá de su tienda física o de los magníficos restaurantes que gestiona el grupo (Desde 1911, Lhardy, El Pescador, Filandón, O Pazo), esta empresa siempre ha estado en nuestros pensamientos gracias a esa tienda online donde se puede comprar de forma cómoda y sencilla el mejor pescado, marisco, ahumados, sushi, conservas y una más que recomendable selección de artículos elaborados por 'La Cocina': diferentes croquetas, tigres de almeja de Carril, lasaña...

En la sección de mariscos, que es la que hoy acapara toda nuestra atención, puedes encontrar la mejor materia prima disponible para ser enviada a casi toda España (lo sentimos si vives en Islas Canarias, Ceuta o Melilla). En un plazo de entre 24 y 48 horas recibirás desde la mejor langosta nacional hasta carabineros, cigalas... Todos de la máxima calidad y con la confianza que da tener un recorrido tan amplio -y tan reconocido- dentro del sector. Y es que los García Azpíroz, que son una institución en Madrid desde hace décadas, vienen de familias de arrieros maragatos y anguleros de Galicia. Por cierto, su historia está perfectamente plasmada en el libro 'Agallas', que también puedes comprar en la tienda para hacer un auto regalo de Reyes.

El Puertito

Vale, en este caso no hablamos de producto gallego. Pero es que no hemos podido resistirnos a esta combinación imbatible que se han inventado en El Puertito Oyster Bar. Si quieres disfrutar de las mejores ostras con champán, no le des más vueltas. Y ya de paso acuérdate de darle las gracias a Inaz Fernández, creador de este concepto lanzado en Bilbao, y ahora con sede en Chamberí, que ha decidido llegar esta Navidad a todos los madrileños. El primer ‘oyster bar’ de la capital ha lanzado varios packs exclusivos para estas fiestas con la mejor materia prima como protagonista. El único elemento común en todos ellos -además de un soporte de madera y un cuchillo especial- es la ostra Gillardeau número 3, de la que se incluyen 12 unidades (70 euros). Si no la has probado nunca, debes saber que vas a caer rendido ante ese sabor delicado y su perfecto equilibro entre dulzura y salinidad.

Los otros dos packs restantes se diferencian en que uno de ellos incluye una botella de Champagne Möet & Chandon Impérial (140 euros), el más demandado por los clientes en El Puertito, y en el otro se incluye, además, una ración de 30 gramos de Pearl Caviar Beluga (260 euros). Debes saber que, en este caso, todos los pedidos se entregan a domicilio en Madrid, lo que garantiza que el producto llegue en perfectas condiciones a cada destinatario. Se trata de una oportunidad única para disfrutar en casa de las ostras de El Puertito, un concepto que siempre ha tenido como objetivo democratizar su consumo y acercarla a todo tipo de comensales.

¿Qué comer en Navidad después de una buena mariscada?

Es muy probable que, después de haber tomado buena nota de estas recomendaciones para disfrutar del mejor marisco gallego en Navidad, estés pensando en el siguiente paso: "¿Qué puedo sacar a mis invitados después de unos entrantes marinos, que esté súper rico y que no implique tener que cocinar?". Pues bien, resulta que este año la mejor respuesta a esa pregunta la tiene la dupla al frente del restaurante Arzábal, uno de los imprescindibles del barrio de Retiro (además de otros tantos proyectos). Como lo oyes, Iván Morales y Álvaro Castellanos acaban de presentar sus tres asados de celebración listos para rematar en casa: pollo relleno, cochinillo y cordero lechal (ambos asados a baja temperatura). Se trata de una propuesta de delivery premium que es capaz de llevar la esencia del alma arzabalera al salón de tu casa en unas fechas muy especiales.

Con estos Menús de Navidad a domicilio, Grupo Arzábal ofrece alta cocina castiza y un producto de primera que vas a tener listo en apenas unos minutos. Los tres asados de celebración, que están disponibles en esta web, han sido diseñados para dar el acabado final en el horno doméstico, lo que te garantiza que van a llegar a la mesa con el punto perfecto. Por un lado, ofrecen un pollo relleno de foie, boletus y castañas (112,90 euros) que va acompañado de salsa de pera asada y Oporto. En este caso, hablamos de una pieza de 3.6 kg (aprox.) asada lentamente, para garantizar suavidad y sabor, que solo necesita un toque de horno para asegurarte un plato tan equilibrado como exquisito.

El cochinillo asado a baja temperatura (100,90 euros), por su parte, es perfecto para quienes buscan una carne jugosa y un exterior con un crujiente impecable. En solo 20 minutos, tendrás un asado de 2 kg. (aprox) impecable, listo para compartir y disfrutar con un total de 3-4 comensales. Por último, si prefieres un plan muy parecido, pero con el cordero lechal (142,90 euros) como protagonista, tendrás que decantarte por esta pieza de 2.5 kg (aprox) que ha sido pensada para que puedas sacar 4-5 raciones. Obviamente, la experiencia no es exactamente la misma que la te puedes encontrar -sobre todo en estas fechas- en Arzábal Retiro, pero podrías llegar a replicar algo muy parecido si te encargas de comprar varias botellas de Champagne de calidad y acompañas cada descorche con música festiva. A partir de ahí, que cada uno aporte lo que pueda a la velada.