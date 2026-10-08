Rocío Ponce 08 OCT 2026 - 13:46h.

Te contamos cómo son las tres coctelerías españolas, de Madrid y Barcelona, destacadas por este ranking internacional y qué tienes que pedir en cada una de ellas

Las nueve coctelerías de España que no puedes perderte, según la bartender Valeria Naranjo

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La noche del 7 de octubre se celebró en Milán, en el Palazzo del Ghiaccio, la gala que desveló los nombres incluidos en la lista The 50 Best Bars en su edición 2026. El primer puesto ha sido para el Bar Leone, en Hong Kong, que repite como mejor bar del mundo por segundo año consecutivo. España cuenta con tres coctelerías en este cotizado ranking. Dos de ellas ya formaban parte de él, ambas de Barcelona, Sips Drinkery House y Paradiso, y la coctelería madrileña Angelita ha sido reconocida en el puesto 50 de la lista, irrumpiendo en ella como gran novedad para nuestro país tras quedar el año pasado en el puesto 51.

Puesto 16 para Sips (Muntaner, 108)

Aunque ha bajado desde el tercer puesto, se mantiene en el top 20. Inaugurado en 2021 por dos figuras consagradas como Simone Caporale y Marc Álvarez, que lograron que en 2023 se convirtiera en The World's Best Bar. Para el jurado, Sips destaca especialmente por “fusionar la seriedad de la alta gastronomía con el carácter lúdico de una coctelería”.

Como curiosidad para los que no lo conozcan, el local de la típica barra alargada que separa al barman del cliente y apuesta por estaciones de trabajo como si fueran islas centrales. “Tiene una atmósfera envolvente, una especie de espectáculo teatral en torno a la coctelería”, aseguran los expertos. ¿Qué pedir? Imprescindible su Nixtamil, pero también clásicos con un toque imaginativo como el Tommy's Margarita. Y si quieres algo más especial, dentro de Sips puedes descubrir Esencia, solo para 14 personas y con un menú de degustación líquida sorprendente.

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Puesto 17 para Paradiso (Rera Palau, 4)

Paradiso también ha bajado al 17 desde el cuarto puesto que obtuvo en 2025, celebra este año su décimo aniversario, convertido en un referente a nivel internacional y siendo otra de las paradas obligatorias en la Ciudad Condal para todo el que la visita o la habita. Las colas que se forman a su puerta son el resultado del éxito de este establecimiento, cuya entrada es una puerta de nevera situada en una tienda de pastrami en el barrio de El Born.

“Para Paradiso solo existe una forma de entender la coctelería: aquella que nos obliga a replantearnos qué pueden llegar a ser los cócteles”, asegura el jurado del ranking. Fue nombrado el mejor bar del mundo en 2022 y sigue estando entre los más recomendados, no solo por su diseño daliniano con toques tropicales, sino también por su ambiciosa carta que no deja de superarse, buscando un paso más allá en cada una de sus combinaciones. ¿Qué pedir? El Illusion (delicioso y con sorpresa visual), el Gala colada y el Alba son imprescindibles.

Puesto 50 para Angelita (Calle de la Reina, 4)

Esta gastrococtelería regentada por Mario y David Villalón celebra su décimo aniversario en el epicentro de la capital y como referente absoluto en el sector. Cuenta con un elegante comedor y una vinoteca en la planta baja, y una coctelería oculta en el sótano. Gran parte de los productos utilizados tanto en la oferta gastronómica como en la de bebidas provienen del huerto ecológico de la familia en Zamora. “Dado que la barra funciona también como zona de preparación, la sensación de estar en un laboratorio resulta palpable; esta impresión se ve reforzada por el hecho de que todos los cócteles se pesan con precisión y se sirven sin hielo, logrando la dilución deseada mediante líquidos aromatizados”, destacan los responsables del ranking.

También valoran especialmente que cuenten con una línea propia de destilados de producción ultralocal y sus “creaciones que desafían constantemente los sentidos”. ¿Qué pedir? Además de sus aperitivos, prueba el Dry Sbagliato y el Bloody Mary de Angelita, donde notarás la intensidad de sus tomates de cultivo propio.

Más allá del 50, el top 100

Encontramos otros tres bares españoles si nos vamos hasta los 100 mejores. Toma nota porque también son opciones de lo más interesantes: Boadas Cocktails en Barcelona en el puesto 52, Salmon Guru en Madrid en el puesto 66 y Foco en Barcelona, que ocupa el puesto 90 del ranking.