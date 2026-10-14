Iván Fuente 14 OCT 2026 - 08:01h.

Pretende retratar aquel comienzo de El Bulli, aquel restaurante situado en la cala Montjoi de Roses, en plena Costa Brava, que acabó siendo una auténtica revolución gastronómica

El truco de Ferrán Adriá para mejorar el tomate frito comprado

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Ferran Adriá es uno de los cocineros más relevantes de la gastronomía española. Sus recetas son seguidas con atención por todo el mundo de la cocina y sus creaciones elevaron al restaurante El Bulli a otra dimensión. Una auténtica revolución en toda la cocina española que ahora ha sido llevada a las pantallas en la serie Gènesi de TV3 y que se lanzará en Netflix este próximo mes de noviembre.

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La serie, aunque se encuadra dentro de la ficción, pretende contar de manera fidedigna aquella historia que se formó entre fogones y que acabó siendo una auténtica revolución gastronómica. El Bulli, aquel restaurante situado en la cala Montjoi de Roses, en plena Costa Brava, se convirtió en un icono gracias a Ferran Adrià, su hermano Albert Adrià, Oriol Castro y todo su equipo de cocineros.

En Gènesi, Ferrán Adriá está interpretado por Miguel Fernández, quien consigue representar a ese chef obsesionado con la cocina, su hermano Albert lo encarna con acierto Carlos Cuevas, mientras que Joan Sentís se viste de Oriol Castro e Iván Massagué hace el papel de Juli Soler, de quien Ferrán Adriá llegó a decir que sin él “El Bulli no hubiera existido”.

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Cuatro actores que consiguen reflejar la tensión que se vive en las cocinas tan profesionalizadas, dejando salir también parte del ser humano que hay detrás. La serie ha querido prestar atención al detalle y por ello hasta la comida que se ve en pantalla es real: las recetas han sido elaboradas por un equipo liderado por Marc Cuspinera, que llegó a trabajar en El Bulli.

Tal es el grado de detalle que ha querido tener la serie que, como no podía ser de otra forma, el propio Ferrán Adriá se ha involucrado en ella. Él mismo ha estado atento a aspectos como la forma en la que se trabaja en la cocina, cómo se presentan los platos y todo lo relativo a la profesión que él revolucionó. También lo que es realidad y ficción, como en el vídeo de arriba.

Por otro lado, la serie no rehuye las polémicas que surgieron alrededor del famoso restaurante: los enfrentamientos con el chef Santi Santamaría, las controversias que hubo en el gobierno francés después de que el genial Joël Robuchon señalara a Ferrán Adriá como su sucesor, las tensiones dentro de las cocinas con momentos en los que se roza la tiranía e incluso se llega a insinuar el coqueteo con las drogas, en especial el alcohol, para soportar las largas y exigentes jornadas entre fogones.

En definitiva, la serie repasa la explosión de El Bulli en seis capítulos de 40 minutos cada uno. De momento, porque se ha dejado la puerta abierta a una segunda temporada. No en vano, el propio Ferrán Adriá ha dicho que “esta serie es la mejor serie de la historia de la gastronomía”.