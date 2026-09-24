Iván Fuente 24 SEP 2026 - 12:08h.

El cocinero de ‘El Bulli’ aconseja, eso sí, evitar el azúcar en esta sugerencia para el tomate frito

El truco de Berasategui, Dani García y José Andrés para que unas lentejas normales se conviertan en gourmet

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Hablar del catalán Ferrán Adriá es hacerlo de uno de las mayores eminencias de la cocina española y posiblemente del planeta. El mítico chef de ‘El Bulli’ acaba de presentar su serie ‘Génesis’, relacionada con su aportación a la gastronomía a partir de su experiencia en su más famoso restaurante. Una trayectoria que le ha llevado a conocer prácticamente todos los recovecos de la cocina, desde grandes platos de mucha elaboración hasta las recetas más prosaicas del día a día.

Precisamente en uno de esos productos básicos en nuestro día a día como puede ser el tomate frito, Adriá nos da unas claves para potenciar el sabor de un tomate frito de bote. Y es que, aunque lo ideal es hacer nuestro propio tomate frito, no siempre lo podemos elaborar de manera casera.

Esta opción, hacerlo en casa, sin duda es más sana y sabrosa, pero lo cierto es que resulta complicado encontrar el tiempo y las ganas de ensuciarnos las manos para hacerlo. Por ello, la propuesta del chef catalán resulta aún más interesante. La sugerencia de Ferrán Adriá se puede ver en su saga ‘La cocina fácil de Ferrán Adriá' donde él mismo desgranada diversas recetas.

El truco de Ferrán Adriá

Sea como fuere, volviendo a la propuesta del afamado cocinero español para mejorar el tomate frito de bote, el primer paso es calentar a fuego lento el tomate, pero sin que llegue a hervir. Será entonces cuando se le ha de añadir la nata para cocinar, con lo que lograremos espesar la salsa. Hay que removerlo hasta que la mezcla sea homogénea.

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Después se añade la pimienta negra, el orégano fresco y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, a gusto del consumidor. Se vuelve a remover todo hasta que todos los elementos queden bien integrados y se deja al fuego durante unos minutos más hasta que la salsa se cocine. Así de sencillo y sin necesidad de añadir azúcar, algo que el famoso chef desaconseja completamente en estos casos.