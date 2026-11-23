Redacción Gastro 23 NOV 2026 - 12:43h.

Villanueva, uno de los principales expertos de Gastro Mediaset, recorre la geografía española investigando dónde disfrutar del buen comer y el buen beber

Aquí puedes leer todas las crónicas, entrevistas y rutas gastronómicas de Villanueva en su blog

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Nuestro experto gastro, Manuel Villanueva, ha sido galardonado con el premio internacional al mejor contenido gastronómico y turístico FIBEGA Awards 2026 por su blog El Correcaminos Gastronómico, cuya gala debía celebrarse en China pero que, debido al conflicto bélico en Irán, tendrá lugar en Madrid este 24 de noviembre. “Que a uno le premien cuando hace lo que le gusta es muy de agradecer. Hay una doble satisfacción: la del reconocimiento a la tarea y la de la recompensa al tiempo de esa felicidad”, explica Villanueva.

Su blog, el Correcaminos Gastronómico, aborda con rigor y sensibilidad todo lo relacionado con el buen comer y el buen beber: desde las últimas aperturas en hostelería a los mejores restaurantes Michellin, pasando por las bodegas más destacadas y las Ferias gastro de toda la geografía española. Tampoco escatima en entrevistas a grandes chefs y expertos del sector. No hay un rincón del territorio que se quede sin recorrer por la mirada y el experimentado paladar de Manuel Villanueva.

Precisamente ese es uno de sus puntos fuertes: su capacidad para contextualizar las características de la gastronomía y los vinos dentro de un espacio geográfico e identitario concreto. Es decir, sabe como nadie entender las particularidades de todas las regiones del mapa español, que hacen a cada una de ellas única. Al final no hay nada en el mundo, insiste el también autor del libro 'Palabra de vino', como "disfrutar de excelentes sabores y una buena compañía conversando en torno a una mesa".

Dicho todo esto, no se puede olvidar que Villanueva tiene una debilidad: su Galicia natal. “Soy gallego y eso te determina a la hora de sentarte a la mesa. Decía Cunqueiro que un gallego cuando encuentra algo que no conoce lo primero que pregunta es si es comestible. Además he tenido la fortuna de nacer en un barrio pesquero y ser nieto de una exportadora de pescado”, explica.

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“El ser un 'correcaminos' me ha permitido conocer a mucha gente y compartir muchas sobremesas muy placenteras. Y me ha permitido ampliar conocimientos sobre las diferentes formas de comer y beber en este país”, añade. “A mí lo que me gusta es escribir gastronomía apoyado en la experiencia personal, en el paisaje y el territorio, en la historia y la costumbre que rodea al producto y en la literatura que siempre te abre caminos”.

Para finalizar, le ponemos en un aprieto con un pequeño cuestionario de filias:

¿La región donde mejor se come en España?

Creo que queda definido en aquella hermosa expresión de Carlos Fuentes, para definir los territorios que hablaban castellano: “En el vasto territorio de La Mancha”.

¿Los restaurantes que últimamente te han sorprendido para bien?

En Madrid, de lo último, Gurisa. En Galicia el crecimiento exponencial de O Pazo en Padrón.

¿Y en cuanto a vinos?

Esta pregunta sí que es complicada porque hay unos cuantos vinos que me llevaría conmigo allá donde fuera pero también en este territorio el compromiso con la amistad me vence: Pazo da Sinsela San Clemente de Rodri Méndez, Cirsión de Roda.

¿Plato favorito?

Más que un plato yo practico aquella definición de Ortega y Gasset sobre la gloria, “una agradable sobremesa”.

¿Un deseo para el futuro para tu blog, El Correcaminos Gastronómico?

Para el futuro solo me cabe pedir salud para poder seguir disfrutando “del país más rico del mundo”. Y seguir contándolo en Gastro Mediaset.