Cómo la orientación vocacional nos ayuda a elegir la profesión que nos hará felices

La pregunta “¿qué quieres ser de mayor?” nos persigue desde nuestra más tierna infancia . Y aunque lo más probable es que nuestra respuesta haya ido cambiado con el paso de los años, no es más que la prueba de que nuestros gustos evolucionan, nuestras pasiones varían y nuestras metas se transforman . En definitiva, nuestras aspiraciones crecen con nosotros, y hay que aprender a escucharlas porque, a menudo, nos dan la clave para descubrir cuál es la profesión que nos hará felices.

Seguro que has escuchado hasta la saciedad la frase de Confucio: “Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”. Y lo cierto es que tiene toda la razón, porque si encuentras una profesión acorde a tus gustos y aficiones, no te importará dedicar gran parte de tu tiempo a evolucionar en el que campo elegido, disfrutarás a diario de tus cometidos y siempre tendrás ganas de mejorar en tu trabajo.