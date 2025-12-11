Lorena Romera 11 DIC 2025 - 16:08h.

La televisiva, de 35 años, cuenta que podrían haber descubierto un posible motivo relacionado con su aborto

La exparticipante de 'LIDLT' comunica una feliz noticia: "Llevo un año y medio buscando"

Compartir







Marta Peñate se está sometiendo a nuevas pruebas médicas relacionadas con sus intentos de embarazo. En esta ocasión, la exconcursante de 'Gran Hermano', y participante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', ha contado que podrían haber descubierto el posible motivo de su último aborto. Para confirmarlo, la de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, se va a realizar pruebas inmunológicas.

Aunque dijo que no iba a compartir públicamente nada que tuviera que ver con este proceso, "por salud mental", la colaboradora de Telecinco ha recibido una información médica que lo ha cambiado todo para ella. "Necesito contar esto porque es muy fuerte", ha comenzado expresando la que fuera ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', atrayendo con estas palabras toda la atención de sus seguidores.

PUEDE INTERESARTE La reacción de Marta Peñate al ver a Tony Spina y a Makoke muy cómplices en una fiesta

"Aunque dije que no iba a contar cuando hiciera otro intento de embarazo, por mi salud mental, sí que voy a seguir contando las pruebas que me hago, los resultados... por si así ayudo a alguna mujer que me siga con problemas de fertilidad", ha explicado la pareja de Tony Spina, que ha compartido al detalle el último descubrimiento que podría dar respuesta a su último aborto, a principios del pasado mes de junio, al mes y medio de gestación.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate revela cuánto dinero tiene ahorrado en el banco

Tal y como ha contado a través de su perfil de Instagram, le están repitiendo algunas pruebas "porque el embrión estaba genéticamente perfecto. Incluso sabíamos que era niña". Según explica, volverán a realizarle la biopsia del endometrio y las pruebas inmunológicas, que serán clave en este nuevo proceso y podrían dar respuesta a este aborto (el segundo que ha sufrido desde que inició este proceso).

Canal de Whatsapp de Telecinco

Y es que la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' junto a Lester Duque ha contado que han descubierto un posible motivo que podría haber "provocado" que perdiese a su bebé. "Me han dicho que en las pruebas inmunológicas me van a mirar algo relacionado con las intolerancias al gluten. Por lo visto, los problemas de gluten están asociados con los abortos", ha contado la influencer, todavía incrédula.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Si tú tienes problemas con el gluten, o eres intolerante, te puede llevar a aborto. Necesitaba contarlo por si hay alguna mujer por aquí con abortos en repetición y nunca se ha mirado esto, que lo sepa. Es muy fuerte", ha señalado Marta Peñate, que, tras someterse a estas nuevas pruebas médicas y estudiar el posible motivo de su aborto, volverá a intentar quedarse embarazada y cumplir su sueño de ser madre junto a Tony Spina.