Exclusiva | Madre de Almería, a su hijo: "Te voy a dar un puñetazo"

El audio de la madre del niño de cuatro años asesinado en Almería: "Lucca no reacciona mi amor”

Los vecinos de Garrucha, Almería, rindieron ayer un homenaje al niño asesinado hace una semana. Mientras tanto, siguen apareciendo nuevas informaciones sobre el crimen, cometido presuntamente por su madre y la pareja de esta. Hoy han salido a la luz unos vídeos de la madre hablando de su hijo antes de cometer el crimen.

'El programa de Ana Rosa' ha tenido acceso en exclusiva a varios vídeos en los que la madre mantiene una conversación en directo a través de redes sociales con una amiga en el mes de mayo, donde reconocía la violencia que ejercía sobre el niño: "Jaló la puerta y quedó ropa abajo, debajo de la ropa sucia, y trancó la puerta. Yo decía: de verdad le voy a dar un carajazo. Le dije: 'Yo te amo, pero si me vuelves a hacer lo mismo, te voy a dar un puñetazo'".

También relataba otro momento: "Tú sabes que le compré la cinta para la mano, porque no le gusta darme la mano. Entonces él va caminando solo, yo lo llevo como a los perros. Pero me jala la correa y en un momento se cae al piso y empieza a hacer berrinche. Yo le dije: 'Hazme el favor de parar antes de que te meta un pellizco aquí mismo'. Me voy a ir presa, pero le voy a dar un coñazo aunque me metan presa. Voy a ir presa, pero feliz, en los barrotes me voy a reír de los coñazos que te di".

Amigo de la madre del menor asesinado en Almería: "Un día le dije: 'Si le das delante mío al niño, te corto los dedos'"

El programa también habló en directo con Juanjo, amigo de la madre del menor, quien explica si presenció algún acto de violencia hacia el niño: "Delante mío no, nunca vimos nada así. Que tenía golpizas, sí, que tenía algún moratón, un ojo rojo o cojeaba, pero siempre nos decían que se había caído en la ducha o bajando la cuesta. Todo eran accidentes".

Sin embargo, añade que sospechaba de posibles agresiones: "Sospechaba que le daba mamporros porque no era normal que el niño siempre estuviera golpeado. Un día le dije: 'Si le das delante mío al niño, te corto los dedos'".