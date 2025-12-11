El líder de Extremoduro perdía la vida el pasado 10 de diciembre a los 63 años, dejando desolado al rock español

¿Qué es una embolia pulmonar? La afección por la que Robe Iniesta, líder de Extremoduro, tuvo que retirarse de los escenarios

El mundo de la música española se encuentra de luto tras la muerte de Robe Iniesta, el carismático líder de Extremoduro y una de las voces más influyentes del rock, que falleció este pasado 10 de diciembre a los 63 años.

Pero más allá de su gran impacto cultural, su deceso también ha generado dudas sobre la gestión de su patrimonio, que combina éxitos artísticos con negocios empresariales de gran calibre.

A lo largo de más de 30 años de carrera, el artista construyó un legado económico fruto de su trabajo con Extremoduro y de su trayectoria en solitario, que ahora se traduce a través de diversas sociedades empresariales dirigidas por su entorno más cercano.

Sus proyectos empresariales

Según ha informado 'Vanitatis', Robe había designado a su pareja, María Victoria Vázquez, como apoderada de las dos principales firmas que gestionan sus actividades profesionales, tanto en el ámbito de la música como en otros sectores. Además, su herencia directa incluye a sus hijos, Nahún y Karín Moebius.

Entre las sociedades que forman parte de su patrimonio se encuentran BNCA SL, una empresa con sede en Vizcaya centrada en la gestión de los derechos musicales del cantante.

En 2022, esta sociedad registró resultados cercanos a los 2 millones de euros y contaba con un activo de unos 3 millones de euros. A través de esta firma participó en la coproducción de uno de sus últimos proyectos, 'Heidi: el rescate del lince'.

También destaca Producciones 16562 SL, vinculada al turismo ecológico y proyectos agrícolas. Esta sociedad impulsó planes como la transformación de 20.000 metros cuadrados de olivares en casas rurales.

La empresa muestra activos valorados en torno a 3 millones de euros, pero también ha declarado pérdidas en algunos de los últimos ejercicios, así como una deuda millonaria procedente de las entradas vendidas para una gira que la pandemia obligó a cancelar, de acuerdo a la información de dicho medio.

De estos negocios se encargarán ahora Vivi Vázquez y sus dos hijos.

Reacciones a su muerte y su legado cultural

Aunque los aspectos económicos de la herencia seguirán su curso legal, lo que permanece indiscutible es que el impacto cultural de Robe Iniesta seguirá resonando en la música y en la vida de quienes se sintieron identificados con su voz y su mensaje.

Su muerte ha provocado un aluvión de homenajes y reacciones en todo el país de rostros conocidos, entre ellos Dani Martín, Amaia Montero, Bunbury, Rozalén, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, entre otros.

Para muchos, el verdadero legado de Iniesta reside en su obra artística. A través de Extremoduro y su carrera como solista, Robe marcó a músicos, escritores y fans con sus letras que fusionaban poesía, rebeldía y una sinceridad pocas veces vista en el rock en español.