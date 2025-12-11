Redacción Uppers 11 DIC 2025 - 11:03h.

'Brindis al sol' es el segundo avance del nuevo álbum del aragonés, previsto para la próxima primavera



A Bunbury se le amontonan las canciones. Pocos artistas patrios hay tan prolíficos como el aragonés errante, que hace unos meses publicaba su decimotercer álbum en solitario, 'Cuentas pendientes', enfocado en la música latina, y ya tiene listo su sucesor, que llegará la próxima primavera.

Como regalo prenavideño a sus seguidores, acaba de lanzar un nuevo tema que irá incluido en el álbum, su segundo single, pues semanas atrás ya estrenó 'La voz'. 'Un brindis al sol' es un canto al optimismo en tiempos oscuros en el que musicalmente se desvía de la senda latinoamericana de sus últimos pasos para regresar a una estética más anglosajona, con mucho hammond y guitarras country.

"Puedo celebrar que el sol a través de una galaxia alrededor haya dado otra nueva vuelta", dice uno de los versos del tema, que está empapado del feliz momento artístico y vital en el que transita el aragonés.

Ilusión por el futuro

A sus 58 años, Bunbury asume el inexorable paso del tiempo, pero afronta el presente y el futuro con una ilusión inquebrantable: "Quién va a lloriquear por los años que pasan en la imagen que devuelve el espejo, no te reconocerás, no quedan victorias sin dolor, hay días por los que brindar".

Nada más concluir la gira de reencuentro con El huracán ambulante, el ex Héroes del Silencio ya advirtió que entre sus planes no estaba tomarse un descanso. "Lo que viene es otro disco nuevo que ya estamos terminando y que vamos a presentar enseguida", aseguró el intérprete a EFE, avanzando que la línea sonora tampoco sería muy distinta: "Es un disco muy hispano, muy latino, con ritmos tradicionales y con un acercamiento y una perspectiva, digamos, más cercana a mi carácter y mi forma de ver la música".

Letra de 'Brindis al sol'

[Verso 1]

Vivo en un mundo al que aún le queda misterio

He sobrevivido al exceso como un emperador

Un flujo eterno sucede cada parpadeo

Si tengo las manos libres, tengo firme el corazón

[Coro]

Qué curiosidad

Qué interesante y peculiar

Veo el vaso a medio llenar

Y puedo celebrar que el sol

A través de una galaxia alrededor

Haya dado otra nueva vuelta

El tiempo dejó

Una huella que será una señal

[Verso 2]

¡Qué belleza!, la extrañeza de todas las cosas

Nadie me espera y todo me puede esperar

Las redes de resistencia se desmoronan

Siguen buscando instrucciones y agujas en el pajar

[Coro]

Qué curiosidad

Qué interesante y peculiar

Veo el vaso a medio llenar

Y puedo celebrar que el sol

A través de una galaxia alrededor

Haya dado otra nueva vuelta

El tiempo dejó

Una huella que será una señal

[Puente]

Quien va a lloriquear

Por los años que pasan

En la imagen que devuelve el espejo

No te reconocerás

No quedan victorias sin dolor

Hay días por los que brindar

[Outro]

A través de una galaxia alrededor

Hayamos dado otra nueva vuelta

Un brindis al sol

Por todas las sorpresas

Un brindis al sol

Todo lo que nos queda

Un brindis al sol

Dictando sentencia

Un brindis al sol