Bunbury lanza una nueva canción sobre mirar al futuro con optimismo: "He sobrevivido al exceso como un emperador"
'Brindis al sol' es el segundo avance del nuevo álbum del aragonés, previsto para la próxima primavera
A Bunbury se le amontonan las canciones. Pocos artistas patrios hay tan prolíficos como el aragonés errante, que hace unos meses publicaba su decimotercer álbum en solitario, 'Cuentas pendientes', enfocado en la música latina, y ya tiene listo su sucesor, que llegará la próxima primavera.
Como regalo prenavideño a sus seguidores, acaba de lanzar un nuevo tema que irá incluido en el álbum, su segundo single, pues semanas atrás ya estrenó 'La voz'. 'Un brindis al sol' es un canto al optimismo en tiempos oscuros en el que musicalmente se desvía de la senda latinoamericana de sus últimos pasos para regresar a una estética más anglosajona, con mucho hammond y guitarras country.
"Puedo celebrar que el sol a través de una galaxia alrededor haya dado otra nueva vuelta", dice uno de los versos del tema, que está empapado del feliz momento artístico y vital en el que transita el aragonés.
Ilusión por el futuro
A sus 58 años, Bunbury asume el inexorable paso del tiempo, pero afronta el presente y el futuro con una ilusión inquebrantable: "Quién va a lloriquear por los años que pasan en la imagen que devuelve el espejo, no te reconocerás, no quedan victorias sin dolor, hay días por los que brindar".
Nada más concluir la gira de reencuentro con El huracán ambulante, el ex Héroes del Silencio ya advirtió que entre sus planes no estaba tomarse un descanso. "Lo que viene es otro disco nuevo que ya estamos terminando y que vamos a presentar enseguida", aseguró el intérprete a EFE, avanzando que la línea sonora tampoco sería muy distinta: "Es un disco muy hispano, muy latino, con ritmos tradicionales y con un acercamiento y una perspectiva, digamos, más cercana a mi carácter y mi forma de ver la música".
Letra de 'Brindis al sol'
[Verso 1]
Vivo en un mundo al que aún le queda misterio
He sobrevivido al exceso como un emperador
Un flujo eterno sucede cada parpadeo
Si tengo las manos libres, tengo firme el corazón
[Coro]
Qué curiosidad
Qué interesante y peculiar
Veo el vaso a medio llenar
Y puedo celebrar que el sol
A través de una galaxia alrededor
Haya dado otra nueva vuelta
El tiempo dejó
Una huella que será una señal
[Verso 2]
¡Qué belleza!, la extrañeza de todas las cosas
Nadie me espera y todo me puede esperar
Las redes de resistencia se desmoronan
Siguen buscando instrucciones y agujas en el pajar
[Coro]
Qué curiosidad
Qué interesante y peculiar
Veo el vaso a medio llenar
Y puedo celebrar que el sol
A través de una galaxia alrededor
Haya dado otra nueva vuelta
El tiempo dejó
Una huella que será una señal
[Puente]
Quien va a lloriquear
Por los años que pasan
En la imagen que devuelve el espejo
No te reconocerás
No quedan victorias sin dolor
Hay días por los que brindar
[Outro]
A través de una galaxia alrededor
Hayamos dado otra nueva vuelta
Un brindis al sol
Por todas las sorpresas
Un brindis al sol
Todo lo que nos queda
Un brindis al sol
Dictando sentencia
Un brindis al sol