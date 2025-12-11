Se desconoce si Iker y Daniel tendrán algún tipo de lesión medular o cerebral a consecuencia de la caída

Una mujer muere y sus dos hijos de tres años resultan heridos muy graves tras precipitarse desde un décimo piso en Ciudad Lineal, Madrid

MadridLos dos gemelos de tres años con los que su madre se arrojó al vacío desde un décimo piso del barrio madrileño de Ciudad Lineal el pasado sábado siguen luchando por su vida en los hospitales a los que fueron trasladados.

Daniel, el que peor parado salió de la caída, fue trasladado al Hospital 12 de Octubre el mismo día del suceso con un pronóstico muy grave por el que tuvo que ser intervenido de urgencia. En información recogida por El Mundo, presenta una leve mejoría.

Por su parte, el pequeño Iker, quien fue trasladado al Hospital Niño de Jesús y tenía un pronóstico más favorable ya que en el impacto el cuerpo de la madre amortiguó el golpe, también ha experimentado una mejoría.

En ambos casos se desconoce, por el momento, qué secuelas sufrirán los gemelos en caso de que sobrevivan, si estos tendrán algún tipo de lesión medular o cerebral.

La mujer se tiró por un décimo abrazada a sus hijos

El terrible suceso se produjo el pasado sábado cuando una mujer de 48, quien falleció en el acto, se precipitó desde el décimo piso de un inmueble de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal, con sus dos hijos de 3 años.

Los vecinos de la mujer aseguraron que momentos antes de que ocurriese había gritado sus intenciones.

El suceso se produjo en torno a las 9 horas. Los sanitarios de Samur-Protección Civil se desplegaron en el lugar donde solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer y han trasladado muy graves de los menores al Hospital Universitario 12 de Octubre y al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

En el operativo intervinieron agentes de Policía Municipal y efectivos de Bomberos de Madrid, así como Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación del suceso.