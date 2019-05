Rodéate de gente positiva y domina tus miedos: te enseñamos cómo entrenar la pasión

La pasión, a primera vista, parece que está relacionada con la motivación, pero no es así. Para hacer algo con motivación, nos marcamos un objetivo claro y vamos a por él. El problema empieza cuando no se le pone pasión, entonces la motivación empieza a disminuir.

Rodéate de gente apasionada

La pasión es algo que se contagia. Si te rodeas de gente que ama lo que hace, te motiva a encontrar la tuya y compartirla con ellos. Todos necesitamos a gente que te dé apoyo en todo lo que haces y te ayuden a soñar sin límites. Está claro que no solamente te pueden dar ideas de lo que puede ser tu pasión, sino que además te harán confiar en que si haces lo que más te apasiona en la vida, alcanzarás la felicidad y serás más positivo.

Domina tus miedos

Tranquilo, todos tenemos miedos, es así. Lo difícil es dar con ellos y dominarlos para que no nos obstaculicen en el camino a encontrar nuestra pasión. Siempre se dice que detrás de los miedos se encuentran los sueños escondidos esperando a que vayas a por ellos. Lo primero es identificar nuestros temores en lugar de ignorarlos y restarles importancia, aceptarlos y trabajar para superarlos. Al fin y al cabo, ¿qué es lo peor que puede pasar? La mayoría de las veces no es para tanto así que, ¡a comerse esos miedos!

Hazte preguntas

Tú eres la única persona que sabe realmente cómo encontrar su pasión, está dentro de ti. Simplemente está esperando a salir para compartirla y que los demás disfruten de ella contigo. Ya sabes, tener un tesoro y no compartirlo es como si no lo tuvieras.

Hazte preguntas que te pongan a prueba, que te hagan reflexionar para averiguar qué es lo que te mueve, lo que te hace vibrar. No te agobies, ve a un sitio tranquilo, agarra papel y lápiz y dedica el tiempo que necesites. Prueba con preguntas como: ¿Cuáles son tus mejores dones? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿En qué dirías que eres bueno? Quizá te ayuden a empezar a trabajar tu pasión.