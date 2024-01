Asraf Beno había preguntado a Marc Florensa por qué le había nominado y el exrepresentante de Ana María Aldón se excusaba diciendo que él era quien le había puesto "más barreras" a la hora de tener conversaciones. Asraf le explicaba que sencillamente no quería hablar de ciertos temas que él había sacado, pero Marc no lo entendió.

"Es un falso, es un mueble, un bienqueda y es una persona que no va a aportar nada a la casa. Te quita las ganas de hablar", decía después Marc en la habitación. Además, hablaba de Isa Pantoja diciendo que no entendía su relación con Asraf y dejaba caer que él estaría preocupado por si la misma se termina. "Él no tiene la misma repercusión que Isa", apuntaba.