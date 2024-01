Estas declaraciones, que se podrán ver al completo esta noche en la gala a las 22:500 horas en Telecinco, pero ya se han podido ver muchos momentos de complicidad y cercanía entre la expareja. Isaac ha estado siguiendo el cambio en la relación de la madre de su hija y su ex y ha opinado sobre el tema en sus stories de Instagram: "Manuel y Mayka me parecen un pilar importante para Lucía, sobre todo Manuel que la conoce más. Espero que se sigan llevando bien y que él pueda protegerla ".

Con estas palabras, 'Lobo' ha dejado muy claro que no ve mal que su ex se haya acercado a Manuel, en el que confía para que pueda "protegerla" en la casa de Guadalix de la Sierra. Además, ha reiterado su apoyo a la madre de su hija, que quiere que sea la ganadora de esta segunda edición de 'GH DÚO': "Obviamente siempre la voy a apoyar en todo lo que haga, aunque no se me vea públicamente estoy a tope con ella".