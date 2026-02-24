Telecinco.es 24 FEB 2026 - 12:14h.

Los motores del helicóptero ya calientan y el goteo de concursantes confirmados ha desatado locura en el plató. Nuestros expertos analizan quiénes darán más contenido y quiénes podrían tirar la toalla.

Entrevista exclusiva a María Lamela: "'Supervivientes' es la oportunidad de mi vida, aunque rompa con toda mi rutina"

Compartir







La cuenta atrás para la aventura más extrema de la televisión ya ha comenzado. 'Supervivientes' calienta motores y, como cada año, el secreto mejor guardado empieza a salir a la luz: la lista de valientes que cambiarán su vida de comodidades por el hambre, los mosquitos y la convivencia extrema en Honduras. Con los primeros nombres ya sobre la mesa, todos en la redacción han entrado en ebullición.

Hemos reunido a nuestros colaboradores para que hagan de jueces implacables y nos den su veredicto más sincero sobre los concursantes confirmados. Y, como era de esperar, hay apuestas para todos los gustos.

El huracán Gabriela y los secretos de Bertín

Si hay un nombre que ha dejado sin pablaras al plató, ese es el de Gabriela Guillén. Para Adriana Dorronsoro, su fichaje ha sido una auténtica sorpresa que no vio venir, y se frota las manos como espectadora, convencida de que la modelo "va a contar muchas cosas que aún no sabemos de Bertín", garantizando horas de contenido y titulares desde la playa.

Pepe del Real piensa lo mismo y no duda que Gabriela va a dar "mucho juego" en la convivencia y suma también el nombre de Álex de la Croix a este cóctel explosivo. Además, nos pone los dientes largos asegurando que "las quinielas que están por ahí rulando" y que aún no son oficiales, pintan espectacularmente bien.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las dudas con Claudia y el aire fresco de la edición

El otro gran foco de debate es Claudia Chacón, su salto de las villas de lujo a la supervivencia extrema genera tantas expectativas como dudas. Adriana confirma en que meterá "vidilla" al grupo, pero cuestiona su resistencia física y mental "al no estar en una casita a gusto como estaba antes".

Alejandra Rubio, aunque está segura de que Claudia lo va a dar todo en el concurso, expresa que le da cierto miedo, ya que estar encerrado con ella en las duras condiciones de una isla despoblada tiene que ser "muy complicado".

A pesar de las dudas, la sensación general es de puro entusiasmo. La conclusión perfecta la pone Giovanna González, quien se declara muy sorprendida por la frescura del casting. Para ella, el acierto de este año es apostar por perfiles que no están vistos en los platós, asegurando que "dará mucho juego" porque cada uno aterrizará en los Cayos Cochinos con sus propias tramas personales listas para estallar.

¡Dale play para escuchar todas las apuestas de nuestros colaboradores!