Kiko Rivera e Isabel Pantoja se han reconciliado, según Almudena del Pozo

Ana Carrillo 05 MAR 2026 - 18:36h.

Almudena del Pozo ha asegurado en 'El tiempo justo' que Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, se han reconciliado

La reacción de Joaquín Prat al saber qué va a contar Irene Rosales en '¡De viernes!' sobre Kiko Rivera: "¡Da para tres programas!"

Compartir







Kiko Rivera ha compartido en sus stories una foto de archivo junto a su madre, Isabel Pantoja: aparecen los dos juntos cuando él todavía era un niño en uno de los conciertos de la tonadillera y le ha añadido la canción 'Mi pequeño del alma', tan significativa para los dos. Alexia Rivas ha revelado que Almudena del Pozo le ha contado que madre e hijo se han reconciliado y la periodista ha entrado en directo para dar todos los detalles de esta exclusiva, a la vez que Antonio Rossi ha confirmado que han hablado por teléfono.

El colaborador ha explicado que él no diría que se ha producido una reconciliación como tal porque todavía no se han visto, pero que la llamada ha se ha producido porque "hay una razón de peso" y que es un paso más para que madre e hijo se reconcilien. También ha añadido que Isabel Pantoja "ha abortado el plan de irse a República Dominicana" a vivir y que continuará residiendo en Gran Canaria, y ha confesado que, en su opinión, este motivo de peso haría necesario que la tonadillera llame también a su hija, Isa Pi.

Almudena del Pozo ha entrado en directo para dar más detalles sobre esta presunta reconciliación y ha revelado que ahora que han hablado por teléfono, madre e hijo tendrían intención de verse: "Los dos están absolutamente a favor de seguir avanzando y arreglando todo. Yo no he hablado con Kiko, pero el titular que a mí me dan es que han hecho las paces. A partir de ahora se inicia un camino absolutamente nuevo, por eso él está tan emocionado y tan contento que ha colgado esa foto que estamos viendo en sus redes sociales".

"Se han dado cuenta de que los dos estaban deseando hablar el uno con la otra, los dos se han echado mucho en falta y a partir de ahora se inicia una vida nueva para los dos, tanto para Isabel como para Kiko", ha añadido Almudena del Pozo.

Isa Pantoja no sabía nada

'El tiempo justo' se ha puesto en contacto con Isa Pantoja para preguntarle acerca de la foto que su hermano ha compartido en stories con su madre y la exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' se ha quedado muy sorprendida, hasta el punto de que ha reaccionado preguntando si era cierto que su hermano había subido tal instantánea y comentando antes de cortar la llamada que iba a comprobar qué foto era.