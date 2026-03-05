Lorena Romera 05 MAR 2026 - 10:31h.

La exconcursante de 'Supervivientes' acude al hospital de urgencia y se entera de que tiene que volver a pasar por quirófano

Fani Carbajo sale de quirófano y actualiza su estado de salud: "Estoy bastante asustada"

Fani Carbajo ha acudido de urgencia al hospital tras experimentar un sangrado anormal tras su reciente paso por quirófano. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' se ha realizado un legrado y una conización para eliminar las células precancerígenas de su útero. Sin embargo, tras este paso por urgencias, la influencer ha recibido malas noticias: tiene que volver a ser operada.

La madrileña, de 41 años, acudía al centro médico con "dolores" tras experimentar un sangrado por el que rápidamente se ponía en contacto con su doctora. Era ella quien le recomendaba acudir de urgencia al hospital. "Voy tranquila", decía en el coche en el que viajaba con Emilio, su hijo, que está a punto de cumplir la mayoría de edad. Pero esa tranquilidad se esfumaba tras el chequeo médico, donde confirmaban que tiene que volver a ser operada.

"Me han detenido el sangrado, pero me han dicho que me tienen que volver a operar", le ha contado a sus seguidores de Instagram, que ya son más de 680.000. A Fani Carbajo le han dado los resultados de su última intervención, que no han sido los esperados. "La lesión ha subido a un sitio en el que no debería estar", comenta. Y es que la exconcursante de 'Supervivientes' explicaba en un vídeo que lo que se pretendía con esta operación, además de eliminar estas células precancerígenas, era comprobar que los tejidos anormales no se habían extendido.

Otra conización antes de extirparle el útero

Pero no ha sido así. "Me han dicho que muy pocas mujeres lo tienen ahí", expresa la pareja de Fran Benito, con quien es madre de Victoria, su hija de un año y medio. Lo que se valora es realizar otra conización antes de extirpar el útero. "En 15 días me hace una revisión para ver si he dejado de sangrar y me da fecha para la operación", explica Fani Carbajo, muy seria y preocupada ante esta inesperada última hora sobre su estado de salud.

"Pues ya está... me operan y ya está, no pasa nada", ha concluido estos stories, intentando relativizar tras recibir esta mala noticia después de acudir de urgencia al hospital por un sangrado anormal. Una visita en la que le han dado los resultados de su primera intervención y en la que ha conocido la decisión de sus médicos: volver a intervenirla para tratar de eliminar todo rastro de células precancerígenas y tratando de evitar extirparle el útero.