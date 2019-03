Kiko se salva de la expulsión y Sofía vuelve a la casa como “la mala”

Sofía, repescada

Luego llegó el turno de saber cuál de las dos finalistas de la repesca, Candela o Sofía, se quedaría en la casa como concursante de pleno derecho.Cree que, después de no haber tenido una buena relación con sus compañeros en los últimos días, vuelve a la casa como "la mala".

Durante la noche, Suescun ha tenido varios enfrentamientos y momentos de tensión. Uno de ellos ha sido con Alejandro Albalá. Han visto un vídeo en el que él aparecía llorando y ella riéndose con Candela: "No me debe querer mucho cuando me ve llorando y se ríe", ha opinado él.