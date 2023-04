Natasha Korotkina hipnotiza al jurado de 'Got Talent: All Stars' bailando danza del vientre

"Me llamo Natasha Korotkina y vengo de Ucrania. Soy bailarina profesional y coreógrafa. Soy profesora y estrella mundial de la danza del vientre. Tengo muchos premios y he ganado competiciones por todo el mundo. Es la primera vez que bailo en España y espero triunfar, que entiendan mi pasión y mi alma. Estoy segura de que nunca han visto un estilo igual", se ha presentado la participante de 'Got Talent: All Stars'.