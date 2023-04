Risto Mejide no entiende que la "desconcertante" actuación de Gennady Tkachenko – Papizh haya recibido cuatro pases de oro

Gennady Tkachenko – Papiz ha participado en otros 'Got Talent'

En su currículum cuenta con cuatro pases de oro

“Me llamo Gennady Tkachenko – Papizh y digamos que es un misterio lo que voy a hacer. He participado en varios ‘Got Talent’ y he recibido cuatro veces el pase de oro. Soy actor, pero últimamente me dedico más al tipo de espectáculo que voy a hacer esta noche. Estoy feliz y emocionado de recibir esta invitación”, se ha presentado el participante.

Acompañado de una espectacular iluminación, el concursante ha desarrollado su indescriptible performance dejando sin palabras al jurado.

“Como canción, ¿no se puede valorar, no? ¿Esto qué es exactamente? Una cosa no quita la otra, que yo no haya entendido lo que has hecho no quiere decir que no tenga dificultad”, preguntaba Paula Echevarría sorprendida.

“Es una acción, es una ceremonia de sonidos, es improvisación”, explicaba él. A Risto Mejide, no terminaba de convencerle la actuación: “Creo que tú actuación es diferente, pero de ahí a tener cuatro botones de oro…”, opinaba el publicista.