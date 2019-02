El amor hecho baile de Dúo Flame se convierte en el ‘Pase de oro’ de Edurne

Margarita vuelve entre ovaciones y ‘brilla’ con su particular ‘New York, New York’ y Edurne rompe su sueño

Margarita volvió a su casa, ‘Got Talent’, entre las ovaciones del público y el jurado, que la espera en pie. Cantó ‘New York, New York’ y ‘brilló’, a su manera. Eva, pese a darle un ‘no’ reconoció que la había conquistado: “Yo no me siento capacitada para valorar tu técnica vocal, yo voy a valorar tu desparpajo, tu gracia y tus brillos, y brillas mucho”. Igual que Paz, de quien sí se llevó el ‘sí’: “Margarita, una mierda para Liza Minelli”. Risto, sorprendentemente, también le dio su voto positivo, pero llegó Edurne y rompió su sueño. Hizo el amago de darle el ‘Pase de oro’ y Risto advirtió: “Si no se lo das eres más sádica que yo, ¡qué mala es!”. Y no, no se lo dio…