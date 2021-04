Pase de oro de la tercera semifinal

Con este número Celia ha querido arriesgar, porque a ella le gustan los riesgos, "he venido a hacer algo que nunca he hecho en un escenario", ha contado. Una actuación que ha preparado a conciencia y que ella define así, "ventriloquia mística" . Y eso es lo que ha ocurrido en el escenario, todo ha sido muy místico y que nos ha transportado a otro lugar, y es que Celia ha logrado cantar un aria sin mover la boca.

"¿Está cantando ella?", "no me lo puedo creer", "¿qué don es ese?"... el jurado no daba crédito a lo que estaba ocurriendo en el plató, Celia estaba interpretando ópera sin apenas dificultad. Estaban tan impresionados con este talento de Celia que han decidido darle el pase de oro de la tercera semifinal de 'Got Talent'.