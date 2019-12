Chiara hace una increíble versión de Sweet Child of Mine pero Risto le dice: “Nadie te va a votar”

Fue el pase de oro conjunto de Edurne y Risto Mejide y esta noche ha vuelto a demostrar por qué. Con ese timbre tan especial, y guitarra en mano, ha hecho una maravillosa versión del clásico de los Guns and Roses. Tanto Edurne como Dani Martínez se han levantado para aplaudirla, pero Risto le ha puesto los pies en el suelo: “Tu actuación me ha gustado mucho, pero no sé si has elegido la mejor canción. Tu voz es pequeñita y has elegido un tema muy grande. Además, en este país nadie va a valorarte y la gente no te va a votar”, le dicho, en contra de lo que pensaba el resto del jurado.