Las "brujas rusas" de 'Dúo Joy' no gustan nada al jurado: "Ha sido una tremenda decepción"

‘Dúo Joy’ es un grupo formado por dos mujeres a las que les encanta cantar, bailar y “hacer tonterías”. El escenario de ‘Got Talent 5’ se ha llenado de misterio antes de que empezaran su actuación, pero al acabar las sensaciones no han sido nada buenas: “Yo no lo he pillado”, ha reconocido Santi Millán entre bambalinas.