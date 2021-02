Yao es petroquímico en China y viene a España en busca de su sueño

Yao no podía cumplir su sueño de ser mago en China, debía salir de allí. En su camino se cruzó Javier, campeón del mundo en mentalismo : "Lo conocimos en un congreso mágico en Asia y cuando lo vi actuar me dejó loco, le propuse venirse a España , venirse conmigo como asistente y empezar aquí su futuro".

La actuación mentalista de Yao que ha cautivado al jurado

Yao tiene tras de sí una dura historia que ha culminado en 'Got talent' con una actuación memorable. Su mentalismo, delicado y con toques de humor ha cautivado no solo al público, si no también a los miembros del jurado, quienes no han dudado en valorar su esfuerzo con un merecidísimo pase de oro. ¡Yao pasa directamente a semifinales!