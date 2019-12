Faboo decepciona al jurado de 'Got Talent': "Aburrido, triste, previsible y repetitivo"

Con tan solo dos botellas, Faboo ha ofrecido un original espectáculo de arte figurativo. Sin embargo, el número no ha sido suficiente para los miembros del jurado. "Tengo unas palabras apuntadas pero no os van a gustar", ha anunciado Risto Mejide: "Aburrido, triste, previsible y repetitivo", ha sentenciado el publicista. Para Edurne, el show tampoco ha cumplido las expectativas: "A mí me gustáis mucho pero es verdad que teníais que haber aprovechado un poquito más la semifinal, ha confesado la cantante.