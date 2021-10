Freddy Grip viene desde Suecia: "Quiero que la gente española ame la ciencia"

La cantante y miembro del jurado se ha prestado para ser la ayudante de nuestro peculiar "científico loco" y lo cierto es que se lo ha pasado en grande en el escenario. Risto Mejide sin embargo no ha disfrutado tanto de la actuación y, tras inhalar helio a través de un globo ha sentenciado con una voz muy graciosa: "Me ha parecido aburrido, lo siento pero para mí es un no".