Merche ignora las valoraciones negativas del jurado y advierte con volver al programa: "Aunque no os haya gustado, yo lo he pasado genial"

Merche y Carlos han actuado por primera vez juntos como pareja artística en ‘ Got Talent 5 ’ y su estreno no ha gustado nada a la mayoría del jurado . Risto , Edurne y Dani Martínez han considerado que el número era un “cuadro” y han pulsado el botón rojo al poco de empezar la actuación : “No le he encontrado sentido alguno”, ha reconocido Edurne.

Pero esto no parece haber importado mucho a Merche, la integrante femenina del grupo, quien se ha mostrado muy segura en el escenario: “Aunque no os haya gustado, yo me lo he pasado genial y prometo venir el año que viene”, ha advertido la concursante.