Muy simpática, muy simpática no ha estado Miércoles en su primera conversación con el jurado, “¿de dónde vienes?”, le ha preguntado Risto, “hace falta que te conteste”. Y ha apuntado Edurne, “es un poco tú en chica”. Pero ha seguido contestando de ‘malas formas’, “ahora verás lo que vengo a hacer”.

Tras la brillante actuación, Edurne lo ha sentenciado, “eres Rista pero total”, y es que “nunca lo había pensado Miércoles, Risto y la letra del musical la familia Adams”, ha añadido. “Enamorado ya me has pillado, pero fascinado ya me tienes”, le ha contestado Risto tras presentarse como Mireia Rebollar.