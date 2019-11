Los Backstreet Boys venezolanos llegan a España para triunfar: "Con diferencia sois de los mejores grupos de baile que he visto"

Monster Muve es un grupo de baile masculino que, después de haber recorrido varios países de Latino América, han llegado a España para arrasar en ‘ Got Talent 5’. Ellos mismos se hacen llamar los ‘ Backstreet Boys venezolanos ’ y destacan la sensualidad como uno de sus mayores atributos.

Edurne se ha declarado “fan” de los concursantes y, junto a Paz Padilla y Dani Martínez, les ha dado un ‘sí’. Pero Risto no ha quedado satisfecho con la coreografía, donde se mezclaba baile callejero, acrobacias y humor: “Me ha faltado originalidad, todo lo que habéis hecho ya lo he visto en otros grupos. No veo la diferencia”.