"Lo-nunca-visto": las palabras mágicas de Risto le valen un 'Pase de oro' al faquir Muy Moi

El segundo programa de la cuarta temporada de 'Got Talent' ha estado cargado de talento y emoción. Desde la gran lección de vida que nos ha dado José Robles, a quien el ELA no impide disfrutar de cada momento con humor, a la actuación de Muy Moi, un luchador que se ha converdido en faquir a base de lucha, trabajo y esfuerzo y que se ha marchado con un sueño cumplido: ¡el 'Pase de oro' de Risto! Entre tanto hemos sido testigos, además, de grandes voces, perfectos bailes y un show de un artista japonés que ha dejado anonadados a todos los miembros del jurado.

El talento para vivir de José Robles: tiene ELA y hace un monólogo para partirse de risa

José Robles tiene ELA y se subió al escenario de ‘Got Talent’ para compartir su filosofía de vida con todos nosotros: disfrutar cada momento con humor. Por eso hizo un monólogo para partirse de risa y, como no podía ser de otra forma, se llevó los cuatros síes del jurado. Todo el jurado le dedico los más sinceros elogios, como este de Eva Isanta: “Tienes el talento más difícil que hay, el talento para vivir”.

‘Dad’n hoppers’ convierte el "qué pereza" de Risto en “sois la esencia de Got Talent”

'Dad'n hoppers' lo han petado con su baile. No son profesionales ni lo quieren ser, solo un grupo de amigos que un día decidieron que iban a bailar. Nada más verles con sus máscaras y sudaderas fosforitas, Risto no pudo contener un “qué pereza”, pero su opinión cambió totalmente cuando acabaron la actuación. “Creo que es una irresponsabilidad por nuestra parte que vayáis a pasar a una semifinal…”, les dijo, pero, al final, como sus compañeras, les dio el sí. Paz fue más allá: "Sois la esencia de 'Got Talent".

El mentalismo de Lynch conecta a Eva y a Risto… sin siquiera tocarles

Lynch se subió al escenario con su monopatín, pero sorprendió a todos cuando, en lugar de piruetas, empezó a hacer un juego de magia. No recurrió a cartas ni a monedas, sino a Risto Mejide y a Eva Isanta. Usando el mentalismo, consiguió conectarles de una manera que pone los pelos de punta. Pero, para que Eva y Risto pudieran valorar bien su actuación, hizo un nueva demostración con Edurne. Todos se quedaron alucinados.

Rubén y su canción ‘Rabia dulce’ hacen llorar a Paz: “Eres un ser especial”

Con miedo. Así llegaba Rubén a ‘Got Talent’, pero una vez ha comenzado su actuación, en la que ha interpretado una composición propia de guitarra titulada ‘Rabia dulce’, ese miedo se ha diluido y ha dado lugar a la magia. Los cuatro miembros del jurado han caído rendidos ante Rubén, pero Paz no ha podido evitar romper a llorar de emoción: “Eres un ser especial, así me lo ha transmitido tu música”. Rubén se marchaba con los cuatro ‘sí’ del jurado y las palabras de Risto: “Hay gente que no necesita palabras para emocionar, y esa gente es muy especial”.

El arte y vitalidad de Jennifer, de 86 años, conquistan a Ronchito y al resto del jurado

Jennifer se ha dedicado durante toda su vida al circo, concretamente ha sido acróbata volante, y no quería dejar escapar la posibilidad de demostrar en ‘Got Talent’ que el arte nunca se pierde y que tener 86 años no es excusa para luchar por los sueños. La artista hizo su número siempre con una sonrisa y dejó a todos alucinados con su energía y su vitalidad, además por supuesto de con su gracia. Jennifer se llevó todo lo que había soñado: los cuatro ‘sí’ del jurado y el besazo de su amado Ronchito (no sabemos si podremos volver a llamarle Risto).

Risto flipa con la actuación de Mariela: “Que tú no hayas trabajado en musicales es una injusticia”

Mariela ha llegado a ‘Got Talent’ desde La Habana para mostrar su voz y rendir homenaje a su abuela, porque si se dedica a la música es gracias a ella. Y ha conseguido ambas cosas. “Tu abuela debe estar muy orgullosa de ti”, le decía una emocionada Paz Padilla. Risto, por su parte, flipaba indignado al saber que jamás había trabajado en musicales: “Que tú no hayas trabajado en musicales es una injusticia”. Esta indignación le llevó a darle el ‘no’, algo que revolucionó a sus compañeras, que no entendían nada: “Las injusticias no se curan con injusticias”. Parecía que Risto no iba a dar su brazo a torcer, pero cuando veía que Mariela se marchaba, hizo justicia: “Te doy el sí de Risto”.

Paz, anonada con la actuación de Mr. Uekusa: “Revelas cosas de tu anatomía: ¡las castañuelas eran muy pequeñas!”

Mr. Uekusa ha dejado flipando al jurado con su show. Un espectáculo indescriptible que es mucho mejor ver a que te lo cuenten. Al finalizar, Paz no se ha podido contener: “Me encanta tu número porque revela cosas de tu anatomía: ¡las castañuelas eran muy chicas! Eran muy pequeñas. Y a lo mejor en Japón triunfan, pero aquí…”. Risto ha seguido el hilo: “Admiro mucho a la gente que con cosas tan pequeñas hace algo tan grande” y sin poder resistirse, le pidió una foto: “Lo voy a Petar en Instagram”. Eso sí, fue el único que le dio un ‘no’: “Esto es insuperable”.

La actuación de Muy Moi hace que Risto pronuncie las palabras nunca antes dichas y ¡le dé el pase de oro!

Venía a bailar y bailó, pero también mostró la otra parte de su show: sus habilidades como faquir. Pero tenía un “postre” inesperado preparado para Eva. Muy Moi le pidió que le acompañara en el escenario para que se subiera sobre su cabeza, que previamente había postrado sobre una cama de cristales rotos. Tras hacerlo y llorando “de impresión”, Eva se rendía ante él: “Ser tu cómplice en esa peligrosidad me ha hecho sentir cosas muy potentes”.

Risto se sumaba: “Moisés, tenía muchas ganas de pronunciar estas tres palabras: ‘Lo nunca visto’. Gracias”, y comentaba que era una pena no poder darle el ‘pase de oro’ porque solo se lo daría a quien realmente lo necesitase. Nadie entendía nada, y él siguió: “Si le dais un ‘no'…”. Paz y Eva se la jugaron, él las asustó haciéndoles creer que las había engañado, pero no. ¡Risto cumplió y le dio su ‘Pase de oro’ a Muy Moy!: “Quedaos bien con su cara porque este chaval va a llegar muy lejos en este programa y más allá”.