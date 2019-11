Pitu supera su complejo físico bailando y se lleva el 'pase de oro' de Santi Millán: "Fuera prejuicios, el talento no depende de físicos"

Pitu tiene 24 años, es el coreógrafo de ‘Goldel Girls’ y se presenta a ‘Got Talent 5’ para perder sus miedos y demostrarse a sí mismo que puede: “Mi principal inseguridad es mi físico porque estoy gordo y un bailarín así no está bien valorado”. El concursante ha confesado que es la primera vez que baila solo delante de un público tan grande, pero eso no le ha impedido pisar con fuerza nuestro escenario: “Te has comido tu miedo y el de todos”, ha dicho Dani Martínez tras ver su actuación.