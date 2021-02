La reivindicativa actuación de baile de SOS Company contra el racismo: "Stop racismo, solo somos uno"

La actuación de SOS Company empezaba de una forma muy sorprendente, con los bailarines apareciendo por el patio de butacas gritando al unísono "Stop racismo, solo somos uno". Este grupo de jóvenes bailarines no solo llegaban hasta 'Got talent' para mostrar su arte en el baile, si no para reivindicar que acabe la lacra que ensucia el mundo: el racismo.