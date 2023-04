Conoce todas las historias personales de la gala 3 de 'Got Talent: All-Stars'

Por fin hemos podido disfrutar de la tercera gala de 'Got Talent: All stars' en Telecinco y lo ha hecho con un programa cargado de los mejores números de todo el mundo que nos ha hecho contener la respiración en varias ocasiones.

Además de disfrutar de las diferentes disciplinas que nuestros artistas han elaborado sobre el espectacular escenario del programa, hemos podido conocer sus doce historias personales y emocionarnos con ellos.

Andrei Gomonov y Daria Shemenev son los integrantes de este dúo bielorruso que lanza cuchillos. Juntos, han participado en cinco ediciones de «Got Talent» diferentes: 'Britain's Got Talent', 'Got Talent Alemania', 'Got Talent Francia', 'Got Talent Georgia' y en 'Got Talent Rumanía'. Esto les ha dado la oportunidad de demostrar su talento en la televisión, aunque afirman que sus vidas no han cambiado y que su gran sueño sigue siendo abrir su propio circo y poder enseñar a niños este arte. Vienen a 'Got Talent: All-Stars' con el objetivo de enamorar al público y al jurado español.

Raphael y Yohann forman el dúo canadiense 'Les Beaux Frères', que ha recorrido el mundo con sus espectáculos: desde América hasta Europa. Cuando se suben al escenario, ambos tienen el mismo objetivo: divertirse sobre el escenario y contagiar su espíritu a los espectadores. Han participado en 'America’s Got Talent', 'Got Talent Alemania' y en 'Got Talent Francia', lo que les ha permitido obtener un gran reconocimiento como artistas. La actuación que van a realizar en 'Got Talent: All-Stars' es para ellos un desafío y no piensan tirar la toalla.

La primera vez que Kyle se presentó a 'Britain's Got Talent' tenía 12 años y recibió los cuatro no es del jurado. Fue él mismo quien decidió seguir luchando por sus sueños y, tres años después, se volvió a presentar al talent show .El cantante consiguió dejar a todos los jueces boquiabiertos e incluso llegó a conseguir el Pase de Oro con tan solo 15 años. La última vez que Kyle cantó en un escenario de estas dimensiones fue antes de pandemia. Ahora se enfrenta a su audición en 'Got Talent: All-Stars' con muchos nervios y confiando en que la presión del directo no pueda con él.

Chiko es un equilibrista cubano que lleva 26 años trabajando en el circo y asegura que nunca ha logrado que le reconozcan verdaderamente su trabajo hasta que participó en 'Got Talent España' y America’s Got Talent». Participar en 'Got Talent: All-Stars' es un orgullo para el equilibrista y busca ser el mejor. No tiene miedo y por eso va a arriesgar con la altura de sus equilibrismos.

Aaron y Jasmine forman un dúo de baile latino y fusión con acrobacias. Son mejores amigos, viven juntos y están sincronizados tanto dentro como fuera de la pista de baile. Fueron finalistas de 'Britain's Got Talent' y vienen a 'Got Talent: All-Stars', con un show con mucho riesgo en el que no hay margen para el error.

Stephane, Cyril y Clement son tres hermanos que desarrollaron su espectáculo durante la pandemia y forman 'Les Frères Colle. Llevar tambores en la cabeza en su seña de identidad, que va muy acorde con la esencia de su show. Participar en 'Got Talent Francia' les ha permitido vivir de su talento. No están nerviosos por participar en 'Got Talent: All-Stars', confían en ellos y en el espectáculo tan particular que traen. Se sienten unos privilegiados por poder darse a conocer en España.

Brendon y Li Lau llevan haciendo magia juntos desde hace 10 años. Se conocieron en su pueblo, en Sudáfrica, intercambiaron ideas y desde entonces no han parado de trabajar juntos .Han participado en 'Britain's Got Talent', 'Got Talent Sudáfrica' y 'Got Talent Rumanía'. Siguen luchando por cumplir sus sueños: tener un show de magia propio en Las Vegas. Creen que actuar en 'Got Talent: All-Stars', es una oportunidad increíble para enseñar al mundo lo que saben hacer.

Para Mosés, la música es su medicina. El músico asegura que este arte es lo más bonito que le ha podido pasar, ya que piensa que la música salva vidas. El italiano fusiona la armónica con el beatbox en la calle y es el ganador de una de las últimas temporadas de 'Got Talent Italia'. Esta victoria le ha permitido poder actuar en muchos escenarios de todo el mundo como en Las Vegas, Puerto Rico, China o El Congo.

'Argendance' es un grupo de folclore argentino participó en 'Got Talent España', llegando a la semifinal. El programa les cambió la vida literalmente hubo un antes y un después para ellos. La compañía estaba pasando horas bajas a nivel laboral, se arriesgaron e hicieron una inversión comprando los billetes desde Argentina para venir a España. Fue todo un desafío para ellos, pero confiaban en su talento. Supuso un nuevo lanzamiento para el grupo, al que comenzaron a llegar le las ofertas de trabajo.

Katerina y Vladimir forman la pareja acrobática y sentimental ucraniana 'Duo Prime'. Cuando se suben al escenario, se transforman y los dos se convierten en una sola fuerza. Su complicidad tan especial se pudo ver en su paso por 'Got Talent Rumanía'. Creen que 'Got Talent: All-Stars', es una oportunidad única para mostrar su espectáculo en el escenario más importante del mundo.

Olena ha participado en 'Got Talent' en tres países diferentes: Alemania, Italia y Reino Unido. Fue en este último, en 'Britain's Got Talent', en el que consiguió un mayor reconocimiento a nivel mundial. Llegó a recibir llamadas desde India o Pakistán, entre otros, para llevar hasta allí su show. Su espectáculo se centra en la visión del mundo en la idea de armonía y unidad de la naturaleza. Crea e improvisa, inspirándose sobre todo en las voces de los pájaros, los animales y los sonidos de la naturaleza.

Banco Santander te trae la oportunidad de demostrarnos el motivo por el que eres tan fan de 'Got Talent: All Stars'. Envíanos un vídeo en el que nos cuentes o nos enseñes los motivos por los que te gusta este programa y conviértete en uno de nuestros ganadores.